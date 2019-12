Ronan Keating volgende topper op Nostalgie Beach Festival

Ochtend-DJ's Herbert Bruynseels en Astrid Philips hebben d topper bekend gemaakt voor de 7e editie van het Nostalgie Beach Festival. Die vindt plaats op zaterdag 8 augustus 2020, in Middelkerke.

Niemand minder dan de Ierse zanger Ronan Keating zal komende zomer het NBF-festival in vuur en vlam zetten. Hij was in de nineties niet alleen de frontman van het zeer succesvolle Boyzone, maar ook de bezieler van het al bijna even populaire Westlife. Nadien scoorde Ronan Keating nog verschillende solohits, waaronder 'Life is a rollercoaster', 'Lovin’ each day' en niet te vergeten, 'When You Say Nothing At All', het themanummer van de film 'Nothing Hill', dé kaskraker uit de jaren ’90.

Eerder raakte bekend dat Roger Hodgson (ex-Supertramp) de affiche mee zal kleuren, net als het Britse DJ-duo Phats & Small. Die kennen we van 'Turn Around' en 'Feel Good', erg dansbare muziek met aanstekelijke disco nouveau uit de late nineties.

Ook The Stranglers staan op het festival, wellicht de laatste overblijvers van het punktijdperk. Met klassiekers als 'No More Heroes', 'Always The Sun' en 'Golden Brown', inclusief befaamde klavecimbel intro, katapulteren ze de weide zo terug naar de 80's.

Meer informatie en tickets voor Nostalgie Beach Festival vind je op nostalgiebeachfestival.be.