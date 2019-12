Rodger Hodgson komt naar het Nostalgie Beach Festival

Dinsdag werd de eerste naam bekendgemaakt voor de 7e editie van het Nostalgie Beach Festival. Roger Hodgson brengt op 8 augustus de typische Wurlitzer-sfeer van de 'seventies' naar het festivalterrein in Middelkerke.

Hodgson stond mee aan de wieg van Supertramp. Hij was bepalend voor de unieke sound van de band. Classics als Breakfast in America, The Logical Song en vele andere zullen ongetwijfdeld uit volle borst worden meegezongen.

Meteen na de aankondiging door Roger Hodgson bij Joyride gaat de ticketverkoop van start op nostalgiebeachfestival.be. De allereerste tickets zijn trouwens te koop aan het Early Bird tarief t.e.m. 25 december, het ideale kerstcadeau.

Tom Klerkx - Managing Director Radio Nostalgie: 'Het Nostalgie Beach Festival kende vorig jaar een record-opkomst met 15.000 bezoekers. Dat geeft ons een pak energie om ieder jaar opnieuw een topaffiche samen te stellen. We zijn bijzonder trots met Roger Hodgson een icoon naar Middelkerke te kunnen halen.'

Niet toevallig wordt deze naam nu gelost, in de week vóór de 7 days of 70s op Nostalgie, van 16 tot en met 22 november. Een lijst met de top 770 classics uit de jaren '70 die de luisteraar van Nostalgie mag mee helpen samenstellen en waarin Supertramp zeker thuishoort.

Wie van 5 t.e.m. 15 november stemt via nostalgie.be, maakt bovendien kans op een duoticket voor het iconische Queen + Adam Lambert in het Sportpaleis!