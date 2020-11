Rode Neuzen Scholen maken kans op muzikale ode van één van 'The Masked Singer'-finalisten

De 3 finalisten van 'The Masked Singer' hebben een zeer fijne, zij het iets of wat cryptische boodschap voor jongeren tijdens deze uitdagende lockdown-periode.

Wolf, Koningin en Duiker roepen de leerkrachten en schooldirecties van jongeren namelijk op om hun school als Rode Neuzen School aan te melden op rodeneuzendag.be. Op die manier kunnen alle leerlingen van de school op donderdag 19 november de gratis Rode Neuzen Dag (k)Uur volgen: een online en dus coronaveilige weerbaarheidstraining vol getuigenissen, interactie én met muziek als rode draad. Weerbaarheid is nu meer dan ooit nodig.

'Ik ruik dat er in Vlaanderen veel scholen zijn met een warm wolvenhart voor Rode Neuzen Dag. Maak nu van jouw school een Rode Neuzen School, da's zalig!', steekt Wolf van wal. 'En steek alle jonge prinsen en prinsessen op koninklijke wijze een hart onder de riem', gaat Koningin verder. 'En wie weet duikt er dan op 4 december, dé Rode Neuzen Dag, een liedje van ons op speciaal voor jouw school', sluit Duiker af.

Elke school die zich nu registreert of die al geregistreerd is als Rode Neuzen School, maakt dus kans om op 4 december 2020 - dé Rode Neuzen Dag - muzikaal in de bloemetjes te worden gezet door Wolf, Koningin of Duiker. Eén van de drie finalisten zal speciaal voor alle leerkrachten en leerlingen een liedje zingen.

Bekijk hier de boodschap van Wolf, Koningin en Duiker:

Hoe meer leerlingen de kans krijgen om de Rode Neuzen Scholen (k)Uur te volgen, hoe weerbaarder jong Vlaanderen wordt. Muziek is dit jaar de rode draad van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. Het helpt jongeren ook om tijdens deze moeilijke tijden houvast te bieden. Daarom lanceren de finalisten van 'The Masked Singer' deze warme oproep aan alle leerlingen en leerkrachten om hun schooldirecties te overtuigen om zich aan te melden op rodeneuzendag.be.