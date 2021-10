Reserveer nu voor Klara's 'Iedereen Klassiek'

Vanaf vandaag kun je reserveren voor 'Iedereen Klassiek' op zaterdag 30 oktober in Brugge. Het is ondertussen al de achtste editie. Klara organiseert dit muziekfeest samen met Concertgebouw Brugge, Brugge Plus en de Stad Brugge.

'Iedereen Klassiek' brengt natuurlijk heel wat volk op de been. Om alles veilig te laten verlopen, moeten bezoekers per voorstelling tickets reserveren. Dit kan via klara.be/iedereenklassiek en is helemaal gratis. Ook via ticketsbrugge.be, aan de balie van In&Uit Brugge of telefonisch via de gratis ticketlijn 078 15 20 20 kun je reservaties maken. Je kunt maximaal voor drie voorstellingen reserveren, tot vijf tickets per voorstelling. Een Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 12 jaar, een mondmasker wordt aangeraden. Thuisblijvers hoeven niets te missen: 'Iedereen Klassiek' is ook te volgen op Klara, in de Klara-app en op klara.be.

Divers programma

Ook dit jaar zorgt 'Iedereen Klassiek' weer voor een boeiend, gevarieerd, uitbundig en verrassend programma. Naast jong of minder bekend talent, zijn ook klinkende namen van de partij. Op klara.be/iedereenklassiek kun je het uitgebreide programma terugvinden.

Jeroen Vanacker, Artistiek directeur Concertgebouw Brugge: 'Van Steve Reichs Different Trains in het station tot de Carmen-suite van Bizet in het Concertgebouw en polyfonie in de Sint-Jacobskerk: 'Iedereen Klassiek' laat je alle hoeken van de klassieke muziek én van Brugge zien. Kenners, liefhebbers én ontdekkingsreizigers, jong en oud, ontmoeten er elkaar in een ontspannen en ronduit feestelijke sfeer; de jaarlijkse hoogdag van de klassieke muziek!'

'Iedereen Klassiek', zaterdag 30 oktober 2021 van 9 uur tot 19.30 uur in en rond Concertgebouw Brugge en in de binnenstad van Brugge.