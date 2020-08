Regisseur Robbe De Hert overleden

Regisseur Robbe De Hert is overleden. Dat meldt VRT NWS. Het zogenaamde 'enfant terrible' van de Vlaamse cinema is 77 geworden.

Zijn film 'De Witte van Sichem' was zondag nog op Eén te zien. Vandaag komt het nieuws dat Robbe De Hert is overleden. De Hert was een bekend filmregisseur. Hij regisseerde ook kaskrakers zoals 'Blueberry Hill' en 'Lijmen/Het Been'.

Robbe De Hert werd als Robin De Hert in 1942 als oorlogskind geboren in Groot-Brittannië. Hij debuteert eind jaren zestig met de kortfilm 'De Bom'. Zijn doorbraak bij het grote publiek kwam er echter met 'De Witte van Sichem', zijn eerder moderne verfilming van 'De Witte' van Ernest Claes. Die film was toevallig zondag nog te zien op Eén. Hij regisseerde daarna onder meer 'Zware Jongens' met Gaston en Leo. Daarna volgen nog onder meer 'Blueberry Hill' en 'Brylcream Boulevard'.

Jarenlang kampte De Hert met gezondheidsproblemen. Hij leed aan diabetes, waardoor hij jarenlang met chronische pijnen leefde. Altijd zei hij dat het vreselijk was om oud te worden. Nu is Robbe De Hert dus op 77-jarige leeftijd overleden.

Bron: VRT NWS