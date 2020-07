Regi op 1 met 'Kom wat Dichterbij' in 'Bravo België Top 100' op MNM

Regi op 1 met 'Kom wat Dichterbij' in 'Bravo BelgiŽ Top 100' op MNM

Vandaag viert BelgiŽ feest, en MNM viert mee. Ter ere van de nationale feestdag zette MNM de beste muziek en artiesten van eigen bodem in de kijker tijdens de eerste editie van de 'Bravo BelgiŽ Top 100'.

De 'Bravo België Top 100' is de lijst met de favoriete Belgische songs en artiesten van de MNM-luisteraars. Zij kroonden Regi met 'Kom wat Dichterbij' tot nummer 1. Niels Destadsbader staat op de tweede plaats met 'Verover mij' en Stromae vervolledigt de top 3 met 'Formidable'. Regi was verrast met het goede nieuws:

'Ongelofelijk, fantastisch dat ik op één sta! Zoiets went nooit. Ik heb het nog niet vaak meegemaakt dat ik met een nummer zo lang en zo hoog in de hitlijsten sta, en nu nog eens in de 'Bravo België Top 100' ook. Bedankt iedereen om op ons te stemmen!'

Nieuwste hits én klassiekers in 'Bravo België Top 100'

De MNM-luisteraars konden een week lang stemmen op hun favoriete Belgische songs en artiesten. Van 10.00 tot 18.00 uur waren MNM-dj's Brahim Attaeb en Sen De Paepe van de partij om de beste platen van de eerste 'Bravo België Top 100' te draaien en te bellen met Belgische artiesten om hen te feliciteren met hun plaats in de rangschikking.

De eerste editie van de 'Bravo België Top 100' toont aan dat de MNM-luisteraars met beide voeten in het heden staan. Artiesten die de afgelopen weken overal te horen waren, scoren hoog in de Top 100: Regi met 'Kom wat Dichterbij' (1), Niels Destadsbader met 'Nooit Alleen' (17) en The Starlings met 'Little Submarine' (21). Tegelijk hebben de MNM-luisteraars veel waardering voor rasechte klassiekers. Zo staat 'Mia' van Gorky op de zesde plaats en zijn ook artiesten als Sandra Kim ('J'Aime La Vie'), Clouseau en De Kreuners ('Ik Wil Je') te vinden in de Top 100.

Regi mag zich niet enkel tot de nummer 1 kronen in de 'Bravo België Top 100', hij is samen met Niels Destadsbader ook de meest voorkomende artiest in de lijst (elk 6 songs). Zij worden gevolgd door Lost Frequencies met 5 vermeldingen. Ook OT en Angèle springen in het oog. Met elk 3 songs in de lijst kronen zij zich tot de populairste vrouwelijke artiesten van de 'Bravo België Top 100', gevolgd door Laura Tesoro, Emma Bale en Natalia (elk 2 songs).

De 'Bravo België Top 100'

De eerste editie van de 'Bravo België Top 100' was een succes. Er werd massaal gestemd en geluisterd via MNM, MNM.be en de MNM-app. Dit zijn de 20 beste Belgische nummers volgens de MNM-luisteraars:

1. Regi feat. Jake Reese & OT -- Kom Wat Dichterbij (2020)

2. Niels Destadsbader -- Verover Mij (2018)

3. Stromae -- Formidable (2013)

4. Stan Van Samang -- Een Ster (2015)

5. Angèle feat. Roméo Elvis -- Tout Oublier (2019)

6. Gorky -- Mia (1992)

7. Niels Destadsbader -- Speeltijd (2016)

8. Bazart -- Goud (2016)

9. Stromae -- Papaoutai (2014)

10. Laura Tesoro -- What's The Pressure (2016)

11. Dimitri Vegas & Like Mike vs. Ummet Ozcan -- The Hum (2015)

12. Wim Soutaer -- Allemaal (2003)

13. Lasgo -- Something (2001)

14. Angèle -- Balance Ton Quoi (2019)

15. Milk Inc. -- Walk On Water (2000)

16. Lost Frequencies -- Are You With Me (2015)

17. Niels Destadsbader -- Nooit Alleen (2020)

18. Hooverphonic -- Mad About You (2000)

19. BLØF feat. Geike Arnaert -- Zoutelande (2018)

20. Push -- Universal Nation (1999)

Bekijk de volledige lijst op MNM.be.

'De Bravo België Top 100 Replay', van dinsdag 21 juli om 24.00 uur tot woensdag 22 juli om 6.00 uur op MNM.