'Red Light' breekt Streamz-record

Foto: © DPG Media/BNNVARA/Streamz 2020

In december 2020 maakte Streamz bekend dat 'De Bende van Jan de Lichte' de meest bekeken serie was, maar het nieuwe jaar brengt een nieuwe recordbreker.

'Dit is een ongelofelijke prestatie voor een titel die nog maar recent op het platform staat. We hebben gezien dat heel wat kijkers wekelijks afstemde om een nieuwe aflevering van 'Red Light' te bekijken. Nu de volledige reeks beschikbaar is, zullen er ongetwijfeld veel bingers de serie ook verslinden', zegt Peter Vindevogel, CEO van Streamz.

'Red Light' sleepte reeds voor de Belgische première meerdere prijzen in de wacht. Zo wonnen regisseurs Wouter Bouvijn & Anke Blondé en actrice Halina Reijn Gouden Kalveren op het Nederlands Film Festival en werd de serie ook gelauwerd met twee prijzen in Cannes. Daar ontving de ploeg de Special Performance Award voor het acteerwerk van hoofdrolspelers Carice van Houten, Maaike Neuville, Halina Reijn en Geert Van Rampelberg alsook de Prijs van de Studentenjury.

'We zijn enorm dankbaar en blij dat zoveel mensen naar 'Red Light' kijken. We hebben ontzettend genoten van het maakproces maar dat de reeks op deze manier wordt omarmd door het publiek is waar het uiteindelijk om gaat en is meer dan we ooit hadden durven hopen', aldus Halina Reijn en Carice van Houten over het succes van 'Red Light'.

Peter Bouckaert en Gunter Schmid, producers van 'Red Light': 'Reeds bij aanvang was het onze ambitie om een reeks te maken die enerzijds een heel breed publiek in Vlaanderen en Nederland zou bereiken, maar anderzijds ook de concurrentie kan aangaan met buitenlandse topreeksen. Het is dan ook geweldig om te zien dat 'Red Light' die ambitie waarmaakt op Streamz.'

In 'Red Light' spelen Carice van Houten ('Game of Thrones'), Halina Reijn ('Instinct') en Maaike Neuville ('De Twaalf') drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten geraken. Sylvia, een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend en pooier, Esther is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

'Red Light' is een productie van Eyeworks Film & TV Drama en Hollands Licht, in coproductie met VTM en BNNVARA, in samenwerking met Man Up Film. De serie kwam tot stand met de steun van VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, The Netherlands Film Production Incentive en Belgische Tax Shelter in samenwerking met SCIO Productions. Vanaf nu volledig te zien op Streamz en later bij VTM.