Recordaantallen bij inschrijvingen voor tv-programma's

Het aantal inschrijvingen voor de programma's 'Blind Getrouwd', 'De Mol' en 'First Dates' breekt records. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ook 'Lego Masters', 'Blind Gekocht' en 'Huizenjagers' zoeken kandidaten en zullen binnenkort wellicht overspoeld worden door inschrijvingen.

Deze opvallende stijging van het aantal inschrijvingen gebeurde niet zomaar, corona heeft er veel mee te maken.

Productiehuizen worden overspoeld door inschrijvingen. Zo ontving het programma 'Blind Getrouwd' al 3.600 inschrijvingen in slechts anderhalve maand na de eerste oproep. Dat kon je al bij TVvisie lezen. Dit aantal is al evenveel als in het recordjaar 2018 en de inschrijvingen zijn nog niet eens afgesloten.

Ook voor het nieuwe seizoen van 'De Mol' werden de programmamakers aangenaam verrast. '30.000 mensen probeerden die eerste avond al in te schrijven, dubbel zoveel als tijdens de ganse inschrijvingsperiode vorig jaar', zegt Lies Maesschalck van VIER in Het Laatste Nieuws.

Verder kon het programma 'First Dates' ook op veel enthousiasme rekenen. Op amper één dag na de laatste aflevering hadden al 5.000 mannen en vrouwen zich kandidaat gesteld. Opnieuw uitzonderlijk, want het aantal inschrijvingen op één dag was al een evenaring van het totale aantal inschrijvingen voor het eerste seizoen.

In het succes van matchmaking programma's 'Blind Getrouwd' en 'First Dates' speelt corona overigens een grote rol. Wim Slabbinck, één van de experten in 'Blind Getrouwd', vertelt: 'Er is erg veel eenzaamheid, singles dromen van een betere toekomst. 'Blind Getrouwd' kan die bieden, beseffen ze. En waar het programma in het begin nog als iets 'sensationeels' werd bekeken, voelt iedereen zich nu op zijn gemak bij het concept.'

Psycholoog Herman Konings sluit zich aan bij deze visie: 'Singles hebben het erg zwaar nu, in verplichte isolatie. 'Er móet iets aan mijn situatie veranderen', denken ze.'

Ook de sterke stijgingen van het aantal inschrijvingen voor programma's zoals 'De Mol', 'Lego Masters' en 'Blind Gekocht' worden door Slabbinck verklaard door de huidige situatie in de coronacrisis: 'We beleven emotioneel vragende tijden, zoals dat heet. We zijn gespannen, staan onder druk. We roken meer, drinken meer, eten meer. En we snakken naar liefde en avontuur. We zijn de huidige situatie beu, en willen er op elke mogelijke manier aan ontsnappen. Desnoods via tv.'

