Reclameregie Transfer nieuwe vertegenwoordiger 'France TV Publicité' in Benelux

Transfer start een nieuw departement dat zich specialiseert in de reclamedistributie van adverteerders in de Benelux die zich willen richten naar Frankrijk én ook de rest van de wereld.

Dankzij dit nieuwe project onder begeleiding van Sam De Clerck en Stefan Hougaerts, en in samenwerking met FranceTV Publicité, zullen Belgische, Nederlandse en Luxemburgse adverteerders reclameruimte kunnen aankopen op de nationale zenders van de France Télévisions Group en op de internationale zenders TV5MONDE en France 24.

De talrijke zenders van France Télévisions (France 2, France 3, France 4 & France 5) maken het mogelijk nauwkeuriger te adverteren op bepaalde regio's van Frankrijk. Een geweldige kans voor de (aangrenzende) gebieden van de Benelux.

Met TV5MONDE, France 24 en andere toekomstige zenders onder FranceTV, breidt het aanbod wereldwijd onder Transfer uit. Adverteerders uit de Benelux met internationale klanten kunnen via Transfer op deze manier miljoenen huishoudens over de hele wereld bereiken.

FranceTV Publicité is de reclameregie van de France Télévisions Groep, die een aandeel van 28,9% heeft in PdA TV in Frankrijk (gemiddeld 32,3 miljoen kijkers per dag), een digitaal publiek van bijna 30 miljoen unieke bezoekers per maand en bijna 1 miljard video's per maand op al haar digitale platforms (frankrijk.tv, sociale netwerken, partners). Het heeft 300 medewerkers en verkoopt advertentieruimte voor bijna 40 televisiezenders, waaronder France 2, France 3, France 4, France 5, 1ère, TV5Monde, France 24, 13ème Rue, Syfy, E! Trace Urban, Melody, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Warner TV, National Geographic, Voyage... evenals bijna 30 websites en mobiele applicaties, zoals france.tv, francetvsport, franceinfo, Météo-France, Radio France, Brut, plusbellelavie, allodocteurs.fr...