Radio2 zwaait radio-icoon Peter Verhulst uit!

Deze week nam Radio2 afscheid van een heus radio-icoon. Na meer dan 41 jaar carrière bij de VRT-radio gaat Peter Verhulst met een welverdiend pensioen. Verhulst presenteerde doorheen de jaren op alle radiozenders, behalve Klara. Daar brachten zijn collega's op de valreep nog verandering in.

Van Radio 1 naar jarenlang de ochtendshow bij Studio Brussel om vervolgens over te nemen bij radio Donna en zijn carrière af te sluiten bij Radio2 en Radio Bene. Enkel op Klara was Verhulst nooit te horen. Daar brachten zijn collega's donderdag verandering in. Voor het eerst in zijn carrière mocht hij op de dag van zijn pensioen een nummer aankondigen bij Klara.



Achter de schermen vormde hij een hele nieuwe generatie radiostemmen. Hij was de coach van presentatoren Peter Van de Veire, Tomas De Soete, Roos van Acker en Christophe Lambrecht.



'Peter is een radiomaker pur sang. Hij is gedreven door verhalen om iets fijn en interessant te vertellen. Daarnaast is muziek ook zijn passie. Peter wist die twee zaken uitstekend te combineren in zijn rijkgevulde carrière bij Radio2 en Radio Bene. Voor de vele luisteraars was Peter een rots in de branding. We zullen zijn vertrouwde stem niet alleen missen op de radio maar ook in de ploeg bij Radio2 en Radio Bene. We wensen Peter heel veel succes en plezier en vooral veel tijd om nieuwe passies te vinden.', aldus Rino Ver Eecke, netmanager Radio2 en Radio Bene.