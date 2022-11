Radio2 zorgt voor een sfeervolle en muzikale decembermaand

Vanaf zaterdag 10 december zit Radio2 elke dag live op de Grote Markt in Roeselare. Die dag start ook de stemming voor de 'Radio2 Top2000'. De Radio2-presentatoren zorgen voor drie gezellige weken, met alleen maar de beste muziek, onder het motto: zo klinkt eindejaar bij ons, Radio2.

Je bent van harte welkom aan de studio en in de feestelijk versierde stad. Of stuur een kerstkaartje, dat krijgt dan een plek bij Radio2 in Roeselare.

Rino Ver Eecke, nethoofd Radio2: 'Het is heel belangrijk voor Radio2 om in de gezelligste periode van het jaar naar de mensen toe te komen. In Roeselare genieten we samen van mooi verlichte kerstbomen, leuke pakjes en de ideale eindejaarsmuziek. Iedereen is welkom aan de studio, om er de Radio2-stemmen én artiesten van bij ons te ontmoeten. Vanop de Grote Markt maken we drie weken lang de sfeervolste radio van het jaar en zorgen uiteraard voor een grote verbondenheid met álle luisteraars in Vlaanderen. We ondersteunen trouwens nog meer eindejaarsinitiatieven, zoals de TractorenKerstParades in de vijf Vlaamse provincies. Zo klinkt eindejaar bij ons, Radio2!'

Weekdagen in Roeselare

Tussen 9.00 en 10.00 uur draait Benjamien Schollaert jouw verzoekplaten in 'Radio2 Kick-start'. Kom maar langs aan de studio in Roeselare om jouw favoriete nummer aan te vragen. Of stuur een bericht via de Radio2-app.

Van 10.00 tot 12.00 uur geven Ann Reymen en Daan Masset je in 'Radio2 Ann&Daan' ‘tips and tricks’ voor een geslaagd eindejaar. Er een fijne tijd van maken, kan op heel wat verschillende manieren. Ann gaat voor slimme en efficiënte gezelligheid, voor Daan is geen moeite te veel om er een uniek feest van te maken. Het duo doet inspiratie op bij kenners, ervaringsdeskundigen en luisteraars. Van de kerstboom tot de feestmaaltijd, van cadeaustress tot de ideale outfit … Ann en Daan zoeken het uit.

Vanaf 13.00 uur is Benjamien er weer. Tot 16.00 uur zorgt hij voor een flinke dosis kerstsfeer met de beste muziek in 'Radio2 Hitmix'. Van maandag tot en met donderdag.

Roeselare tijdens het weekend

Caren Meynen is er zowel op vrijdag, zaterdag als zondag, tussen 13.00 en 16.00 uur, met 'Radio2 Weekend'. Zij nodigt artiesten van bij ons uit die live zullen optreden op de Grote Markt in Roeselare. En op zondag geeft Marcske van 'FC De Kampioenen' een speciale Radio Hallo-discoshow op het podium.

Op zaterdag, van 11.00 tot 13.00 uur, laat Peter Hermans de populairste nummers van Vlaanderen klinken over de Grote Markt in Roeselare, tijdens de 'Radio2 Top30'.

Nog op zaterdag maakt Niels Vandeloo, van 16.00 tot 18.00 uur, 'Radio2 Select'. Daarin zoekt hij uit wat er op dat moment, en de dagen nadien, allemaal te beleven valt in Vlaanderen. Zo zorgt hij voor inspiratie voor leuke uitjes in eigen land.

En ook Iris Van Hoof trekt naar Roeselare. Zij brengt op zondag, tussen 16.00 en 18.00 uur, de 'Radio2 Vlaamse30' mee.

Geniet van een warme kerst

Op zaterdag 24 december houdt Kim Debrie je tussen 10.00 en 14.00 uur gezelschap tijdens 'Radio2 Kerstweekend'. Samen met James Cooke maakt ze je helemaal warm voor een gezellige kerstavond.

Daarna kun je, van 14.00 tot 16.00 uur, genieten van alleen maar de leukste kersthits in de 'Radio2 Kerst50'. Je kunt zelf je favorieten in de lijst stemmen, Margaux Bogaert en Niels Vandeloo draaien ze voor jou.

De beste muziek aller tijden in de 'Radio2 Top2000'

De laatste week van het jaar, die heb je zelf in de hand. Tijdens de 'Radio2 Top2000' hoor je alleen maar de allerbeste nummers die ooit gemaakt zijn en jij kunt zorgen dat jouw favoriete hits erbij zijn. Stemmen kan vanaf zaterdag 10 december.

Op kerstdag, zondag 25 december tussen 10.00 en 14.00 uur, trappen Siska Schoeters en Niels Destadsbader de 'Radio2 Top2000' feestelijk op gang. Op zaterdag 31 december vertellen Anja Daems en Benjamien Schollaert je, iets voor 18.00 uur, wie er dit jaar op nummer 1 staat.

De 'Radio2 Top2000' is er 24 uur per dag, dus ook ’s nachts. En elke dag geven twee artiesten uit de lijst een liveoptreden op de Grote Markt in Roeselare. Metejoor, Margriet Hermans, Stan Van Samang, The Starlings, Mama’s Jasje en Niels Destadsbader hebben alvast toegezegd en er volgen nog een reeks topnamen.

Deze Radio2-stemmen serveren jou de 'Radio2 Top2000':

2.00 - 6.00 uur: Dirk Ghijs

6.00 - 9.00 uur: Daan Masset

9.00 - 12.00 uur: Ann Reymen

12.00 - 14.00 uur: Niels Destadsbader

14.00 - 17.00 uur: Anja Daems

17.00 - 20.00 uur: Karolien Debecker of Kim Debrie

20.00 - 23.00 uur: Caren Meynen of Sharon Slegers

23.00 - 2.00 uur: Margaux Bogaert

Feestelijk klinken op het nieuwe jaar

Op zaterdag 31 december hoor je dus, tussen 14.00 en 18.00 uur, de finale van de 'Radio2 Top2000', met Anja Daems en Benjamien Schollaert. Daarna is Peter Hermans er met 'Radio2 Oudjaar22', tussen 18.00 en 20.00 uur. Van 20.00 tot 1.00 uur krijg je de nodige feestmuziek in 'Radio2 Oudjaar in the mix'.

David Van Ooteghem zorgt ervoor dat je het nieuwe jaar al lachend kunt beginnen. Op nieuwjaarsdag, 1 januari, presenteert hij van 12.00 tot 18.00 uur de 'Radio2 Gouden Micro'. Hij overloopt de hoogtepunten en vooral de leukste en grappigste momenten van 2022. Daarna is Vanessa Vanhove van de partij met 'Radio2 The Ratpack' in concert, een opname van de liveshows op 21 en 22 december in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal.

Welkom op de gezelligste plek van het land

Naast flink wat goeie muziek en het gezelschap van enthousiaste Radio2-stemmen, valt er in Roeselare nog veel meer te beleven. De Grote Markt en de omliggende straten worden omgetoverd tot een sfeervol kerstdorp met feeërieke versiering, knusse chalets en allerlei lekkers. Er is een rolschaatsbaan, een carrousel en zelfs een gigantisch reuzenrad. Je bent van harte welkom!