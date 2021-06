Radio 2 viert zot veel zomer in eigen land

Deze zomer kom je Radio 2 overal tegen in Vlaanderen. Zo houdt Kim Debrie in 'Zot Veel Vakantie' de vinger aan de pols van alles wat beweegt in onze provincies, zowel aan de kust als in het binnenland.

Ondertussen verkennen de Radio 2-ladybikers de fijnste fietsroutes op zoek naar de mooiste verhalen. En de Radio 2-luisteraars? Die zullen alles meer dan ooit live mee kunnen volgen en beleven met de Radio 2-karavaan.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Nu er wat meer kan, komt Radio 2 graag opnieuw meer onder de luisteraars. Want wij maken graag radio mét en door de luisteraars. We hebben heel wat nieuwigheden en we zorgen ervoor dat je ons op veel plaatsen kan ontmoeten. Onze radiomakers brengen de zomer in je radio met veel zomerse muziek afgewisseld met tips om vakantie dichtbij ons te beleven. En we kijken nu al uit naar wat de nieuwe 'Radio 2 Zomerhit' wordt!'

'Zot Veel Vakantie'

Zin in zomer in eigen land? In 'Zot veel Vakantie' levert Kim Debrie elke weekdag vakantie aan huis tussen 10.00 en 12.00 uur. Ze gaat op zoek naar verrassende plekken om iedereen te inspireren voor een dagje uit. Op haar tocht ontmoet ze bekend en minder bekend Vlaanderen. Ze trekt alvast door Blankenberge, Oudenaarde, Middelkerke, Kessel-Lo, Koksijde, De Panne, Brussel en Wenduine.

Radio 2-ladybikers Margaux Bogaert en Katleen Craenhals fietsen de hele zomervakantie door het land en ook zij gaan op zoek naar mooie verhalen en de tofste locaties in Vlaanderen. Te veel volk op het strand? Wel of geen mondkapje op de dijk? Hoog bezoek aan zee? Kustexpert Stefaan Struyve houdt de vinger aan de pols zodat je niets hoeft te missen.

Het zotte vakantieavontuur van Kim, haar gasten en de ladybikers hoor je niet alleen op de radio. Live beeld bij de klank krijg je in de Radio 2-app en op Eén.

'De Vijver van Siska'

Ook Siska Schoeters fleurt de zomer op in 'De Vijver van Siska'. Op zaterdagochtend kijkt ze vanaf 8.00 uur van aan haar vijver thuis op een eigenzinnige manier naar de zomermaanden.

'FC Niels & Wiels'

Niels Destadsbader en Miguel Wiels supporteren samen met BV's, Bekende Voetbalfans, luisteraars en veel livefeestmuziek! Spelen de Rode Duivels? Dan stelt Radio 2 'FC Niels & Wiels' op!

'Radio 2 Kick-Start'

Elke weekdag word je wakker met Daan Masset. Hij zorgt voor de perfecte opstart van de dag met 'Radio 2 Kick-Start'!

'De Zomers van...'

Kim duikt ook deze zomer wekelijks in het vakantiegeheugen van een bekende Vlaming in 'De Zomers van…' Aan welke zomer heeft Steven Van Gucht mooie herinneringen? Wat houdt een ideale vakantie in voor Elke Clijsters en hoe ziet de zomer van Gert Verhulst er dit jaar uit? Het antwoord op deze vragen hoor je elke zondagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in 'De Zomers van...', telkens vanuit een andere badstad.

'Yesterday'

Elke zondagochtend vanaf 10.00 uur grasduint Peter Verhulst in de zomermuziek door de jaren heen in 'Yesterday'.

'The Way to your Heart'

Op zondagavond vanaf 18.00 uur nodigt Lars De Groote in 'The Way to your Heart' de grote namen uit de muziek uit om samen te luisteren naar en te praten over wat hen muzikaal raakt en boeit. Muziek met hart en ziel gekozen en gemaakt.

Extra beleving met de Radio 2-karavaan

Radio 2 geeft deze zomer niet alleen zot veel inspiratie voor een vakantie dichtbij. Ook de Radio 2-karavaan zorgt voor extra beleving, inspiratie en sfeer. En dit elke dag op een locatie ergens in Vlaanderen, van 10.00 tot 13.00 uur. Wat mag je verwachten?

Kookdemo's van The Messy Chef. Je kan Jelle Beeckman, bekend als The Messy Chef bij 'De Madammen' op Radio 2, nu ook zelf aan het werk zien. Laat je verleiden door zijn eenvoudige, zomerse gerechtjes, gebaseerd op lekkers van bij ons.

Let's Groove. Als je kan bewegen, kan je grooven! Geen halsbrekende toeren of ingewikkelde pasjes, maar lekker bewegen op muziek. Iris Van Hoof, bekend van de 'Radio 2 Vlaamse 30', geeft verkwikkende danssessies. Voor alle leeftijden.

Chris Dusauchoit geeft advies. Goede raad nodig voor je met je huisdier op reis vertrekt? Dierenvriend Chris Dusauchoit helpt je op de goede weg. Ook met andere vragen over je geliefkoosde huisdier.

Doe de smaaktest. In de smaaktest van 'De Inspecteur' oordelen luisteraars welk product ze het lekkerste vinden. En nu is het aan jou!

Ontmoet een Ketnet-wrapper. Hét moment om met je favoriete wrapper op de foto te gaan of om een handtekening te vragen. Neem gerust een Ketnet-gadget mee naar huis.

Kom op tegen Kanker. Hoe goed fiets jij op rollen? Ga de uitdaging aan, neem het op tegen je vrienden en steun meteen ook Kom op tegen Kanker.

Vaste afspraak met...

- Heerlijke zomerse muziek hoor je elke dag in 'Zot Veel Zomer'. Karolien Debecker en Marc Pinte kijken elke weekdag door hun zonnebril in de platenbak.

- David Van Ooteghem gaat even op vakantie. Tijdens de 'Spits' is Niels Vandeloo het zonnetje op de radio.

- Elke zaterdag is het lachen geblazen met Sonny Vanderheyden en 'Het Ministerie van Lachende Zaken'.

- In het weekend zorgt Caren Meynen voor geweldige weekend vibes.

- En noteer alvast zondag 15 augustus in je agenda voor een speciale editie van 'Radio 2 Zomerhit'.

- Radio 2 sluit de zomer feestelijk af met de Radio 2 Zomer 500.