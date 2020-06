Radio 2 viert twee maanden lang zot veel zomer in eigen land

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Het wordt de komende twee maanden plezant in eigen land, want samen met alle Vlamingen beleeft Radio 2 een zomer dicht bij huis. De Grootste familie kleurt zoals elk jaar de zomer met enkele vaste waarden, nieuwkomers en muzikale hoogtepunten.

Zo houdt Kim Debrie in 'Zot Veel Vakantie' de vinger aan de pols van alles wat beweegt in Vlaanderen, zowel aan de kust als in het binnenland. Ondertussen verkennen de Radio 2-ladybikers de fijnste fietsroutes en zoeken ze ook bewust de luwte op, want deze zomer krijgen we een unieke kans om af te wijken van platgetreden paden en om ons Vlaanderen Vakantieland op een andere manier te (her)ontdekken. Dat doet Radio 2 met reporters op pad, maar ook met inspiratie van luisteraars die alles van thuis uit meer dan ooit live mee kunnen volgen en beleven.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'De zomer ziet er bij Radio 2 dit jaar helemaal anders uit. Corona gooide ook bij ons roet in het eten bij het uitwerken van onze superbekende zomerprojecten. In een paar weken tijd zijn al onze radio- en onlinemakers aan de slag gegaan om nieuwe radiovoorstellen te maken. Het resultaat? Een schitterende en verrassende zomer bij Radio 2, met veel artiesten, live muziek, extra projecten én ontzettend veel online content. Nieuw is ook dat je het best de Radio 2-app meeneemt op vakantie… Radio 2 laat jou ook deze zomer niet los!'

Kim Debrie zomert in Vlaanderen

Zomerfee Kim Debrie brengt dit jaar geen twee maanden door aan de Belgische Kust, maar beleeft samen met de Radio 2-luisteraars in 'Zot Veel Vakantie' dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur de zomer in ons eigen Vlaanderen. Dat wordt meteen ook een actieve zomer. Radio 2-ladybikers Katleen Craenhals en Margaux Bogaert fietsen heel Vlaanderen rond op zoek naar mooie, interessante verhalen en plekjes om te vertoeven en eventueel zelfs te overnachten. Ze delen dagelijks hun verhalen bij Kim en in de regionale middaguitzending. En hoewel ze niet meer zelf elke dag aan de kust zit heeft Kim wel haar eigen kustreporter Stefaan Struyve. Hij brengt verslag uit van het leven aan de kust.

Lange intieme strandwandelingen maakt Kim dit jaar niet. Ze duikt wel wekelijks in het vakantiegeheugen van een bekende Vlaming in 'De Zomers van…' Aan welke zomer heeft James Cooke mooie herinneringen? Wat houdt een ideale vakantie in voor Leah Thys en hoe ziet de zomer van Astrid Coppens er dit jaar uit? Het antwoord op deze vragen hoor je elke zondagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in 'De Zomers van...', telkens vanuit een andere badstad.

De Zomers van...

Zondag 5 juli: James Cooke – Oostende

Zondag 12 juli: Niels Destadsbader – Middelkerke

Zondag 19 juli: Leah Thys – De Panne

Zondag 26 juli: Frances Lefebure – Blankenberge

Zondag 2 augustus: Bart Kaëll – De Haan

Zondag 9 augustus: Astrid Coppens – Knokke

Zondag 16 augustus: Jelle Cleymans & Jonas Van Geel – Nieuwpoort

Zondag 23 augustus: Sven De Ridder – Westende

Zomer in eigen streek

West-Vlaanderen

Deze zomer willen we de drukte aan de kust vermijden en kiezen veel mensen voor vakantie in eigen land. Elke middag gaat Radio 2-presentator Jens Lemant samen met de luisteraars op zoek naar verborgen plekken in West-Vlaanderen.

Oost-Vlaanderen

Een zomer lang probeert Radio 2 in Oost-Vlaanderen vreemde mysteries, eeuwenoude vetes en andere bizarre verhalen op te helderen. Samen met de luisteraars vinden reporters antwoorden waar je ze het minst verwacht.

Limburg

Ook in Limburg toert Radio 2 de hele zomer lang doorheen de provincie: 42 gemeenten op 42 dagen. We hebben de laatste maanden vooral sociaal contact gemist, de vrienden, de babbeltjes, de knuffels. Reporters Katrien Vaes en Martijn Donné worden rasechte contact tracers en gaan op zoek naar mensen en hun verhalen. Waar hangt de Limburger uit deze zomer? Wat houdt hem bezig? En wat zijn zijn plannen?

Antwerpen

Ooit gehoord van Gompel, Braken of Schriek? Allemaal kleine gehuchten om te ontdekken in de provincie. Radio 2-gastpresentator Jelle Cleymans zoekt samen met Provincie Antwerpen uit hoe veerkrachtig deze kleine dorpen zijn. Hoe nemen de inwoners hun eigen dorp in handen om het leven er te verbeteren?

Vlaams-Brabant

Tijdens de coronacrisis winkelden we meer dan ooit lokaal. Wat drijft ondernemers van bij ons om het beste uit een streek naar boven te halen? Nu het opnieuw kan, zoekt Radio 2 in Vlaams-Brabant de mensen en verhalen achter die producten op. Tegelijk passeren de reporters dagelijks langs verrassende en unieke plekken, maar net zo goed in hartje Brussel.

Vaste waarden en nieuwkomers

'Zot Veel Zomer'

Op de tonen van heerlijke zomerse muziek surft Radio 2 in juli en augustus mee op het zomergevoel bij de luisteraars met 'Zot Veel Zomer'. Op weekdagen in de namiddag van 13.00 tot 16.00 uur gepresenteerd door Daan Masset, 's avonds van 19.00 tot 23.00 uur door Marc Pinte, Cara Cobbaert en Pascal Vranckx. In het weekend neemt Sharon Slegers 'Zot Veel Zomer' voor haar rekening van 13.00 tot 16.00 uur.

'Zot Veel Zomerhits'

Elke dag tussen 8.00 en 9.00 uur draait Radio 2 de leukste platen van twee boeiende zomers tijdens 'Zot Veel Zomerhits', met afwisselend Dirk Ghijs, Herbert Verhaeghe, Jeroen Guns en Dennis van den Buijs achter de microfoon.

'De Vijver van Siska'

Op zaterdagochtend kijkt Siska Schoeters tussen 8.00 en 10.00 uur van aan haar vijver thuis op een eigenzinnige manier naar de zomer in 'De Vijver van Siska'.

'Het Ministerie van Lachende Zaken'

Op zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur presenteert Sonny Vanderheyden 'Het Ministerie van Lachende Zaken'. Hij nodigt bekende mensen uit met veel gevoel voor humor en praat over wat hen allemaal aan het lachen brengt. Sven de Leijer, Rik Torfs, Leen Dendievel en Jan Peumans komen al zeker langs.

'Yesterday'

Elke zondagmiddag van 10.00 tot 13.00 uur grasduint Peter Verhulst in de zomermuziek door de jaren heen in 'Yesterday'.

'Sterren van de Zomer'

Deze zomer is een zomer zoals er nog nooit een geweest is. Daarom zet Radio 2 heel wat mensen in de kijker die hard werken om ons te laten genieten van onze vakantie. Hotelpersoneel, strandredders, ijsjesverkopers zijn de 'Sterren van de Zomer'. Samen met alle luisteraars wil Radio 2 hen bedanken en een hart onder de riem steken.

'Zot Veel Zomerplek'

De hele zomer lang roept Radio 2 de luisteraars op om een foto van hun verrassende en originele 'Zot Veel Zomerplek' door te sturen via de Radio 2-app. De eigen tuin, een terrasje onderweg, een vakantiehuisje,… kortom: dé plek, binnen- of buitenland, waar je het meest van geniet als je vakantie hebt. Wekelijks gaat één luisteraar aan de haal met een zomerse prijs.

Muzikale hoogtepunten

Elk weekend een artiest

Het belooft ook muzikaal een drukke zomer te worden op Radio 2. Elk weekend staat er in 'Zot Veel Zomer' ook een legendarische artiest centraal: onder meer Will Tura die 80 wordt, De Kreuners naar aanleiding van '30 jaar Hier en Nu' en Queen naar aanleiding van de 50ste verjaardag van hun eerste concert. Starten doet Radio 2 met een eerbetoon aan de moeder van alle festivals met een special rond Torhout / Werchter het eerste weekend van juli. Meer data en details volgen. Op zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur nodigt Lars De Groote de grote namen uit de muziek uit om samen te luisteren naar en te praten over wat hen muzikaal raakt en boeit. Muziek met hart en ziel gekozen en gemaakt.

'Bene Bene 100'

Radio 2 heeft een jarenlange traditie om elk jaar toe te leven naar de Vlaamse feestdag met een eigen Vlaanderen Feest-lied. Dat is dit jaar niet anders, met een aangepaste versie van Wim Soutaers 'Allemaal', gezongen door Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters. Op de Vlaamse feestdag zelf viert Radio 2 mee met de 'Bene Bene 100', de lijst met de 100 populairste Vlaamse producties van bij ons. En dat niet alleen muzikaal, maar ook visueel. Tijdens de 'Bene Bene 100' zingen namelijk een aantal artiesten die in de top voorkomen hun eigen nummer op hun favoriete plek in Brussel. Deze unieke videoclips kan iedereen tijdens de top volgen in de Radio 2-app.

'Radio 2 Zomerhit'

Ook van 'Radio 2 Zomerhit' op zondag 16 augustus maakt Radio 2 dit jaar een feest. Natuurlijk wordt het geen massabijeenkomst zoals de vorige jaren, maar zal er wél veel interactie met kijkers en luisteraars zijn. Vanaf maandag 3 augustus telt David Van Ooteghem elke dag af naar 'Zomerhit'. Van maandag 3 augustus tot en met zaterdag 15 augustus dus geen 'Zot Veel Zomer' in de namiddag, maar wel 'Aftellen naar Zomerhit'.

'Radio 2 Zomer 500'

Radio 2 sluit de zomer muzikaal af met de 'Radio 2 Zomer 500', de lijst met de zonnigste klassiekers. Van zaterdag 29 tot en met maandag 31 augustus trakteert Radio 2 de luisteraars drie dagen lang op de beste zomerhits, gekozen door het grote publiek.