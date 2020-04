Radio 2 viert 'Het jaar van Raymond' met unieke covers door Vlaamse artiesten

De 70ste verjaardag van Raymond van het Groenewoud is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Vlaanderen geniet al een halve eeuw van de componist, zanger, gitarist en pianist. Raymond bezorgde al verschillende generaties een soundtrack bij het leven en blijft ook vandaag voor vele artiesten een belangrijke bron van inspiratie.

Radio 2 viert zijn verjaardag dan ook in stijl en zet de veelzijdige artiest een jaar lang in de spotlights. Op die manier wordt het jubileumjaar 2020 'Het jaar van Raymond' bij Radio 2. Dat jaar begon alvast met een uniek Radio 2 Concertcafé, op zaterdag 8 februari. Raymond bracht er zijn klassiekers tijdens een uniek intiem concert voor Radio 2-luisteraars in Westende. Vanaf vandaag vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Het resultaat is een reeks van acht eigenzinnige covers door enkele Vlaamse topartiesten onder de titel Raymond & Vrienden. Onder meer Bart Herman, Bart Peeters, Paul Michiels en Laura Tesoro zetten Raymond muzikaal in de bloemetjes.

Elke maand een eigenzinnige cover

Een aantal Vlaamse artiesten brengen met veel liefde voor muziek hun cover uit het onuitputtelijke repertoire van Raymond. Vanaf vandaag, donderdag 23 april, komt er elke maand een nieuwe cover uit. Bart Herman beet zonet in De Madammen de spits af, met in primeur een unieke cover van 'Bleke Lena' (1973):

Bekijk hier de video.

Bart Herman: 'Als Nederlandstalige artiest liet Raymond van het Groenewoud - wiens carrière ik al volg vanaf mijn vijftiende - zich inspireren door de meeste diverse muziekstijlen, gaande van gospel, blues over rock naar wereldmuziek (chachacha). Slechts één liedje, 'Bleke Lena', is een knipoog naar de countrymuziek en laat dat nu net mijn favoriete muziekgenre zijn. De keuze was dan ook snel gemaakt!'

Raymond luisterde live mee en was helemaal ondersteboven van de versie van Bart.

Raymond van het Groenewoud: 'Enorm knap gedaan! Het is zelfs veel meer country dan het ooit was. Zo wil ik het ook nog wel eens doen. Fantastisch! Aftellen naar de volgende cover.'

Eerste Raymond-cover in tijden van corona

Bart Herman zou voor zijn cover aanvankelijk midden maart de studio in duiken in Nederland. Tot de coronacrisis uitbrak. De verplaatsing naar Nederland werd geannuleerd. Maar Bart ging toch aan de slag. Met zijn producer. En de muzikanten. Op afstand. Hij steekt van wal met de eerste Raymond-cover in tijden van corona gemaakt. 'Het is de eerste keer dat ik een plaat heb opgenomen zonder iémand te ontmoeten. Ik heb veel bijgeleerd!'

Muzikaal huzarenstukje

'Mijn producer Gabriel Peeters is multi-instrumentalist', legt Bart Herman uit. 'Hij speelt drum, bas, gitaar en mandoline. De steel gitarist speelde zijn partij thuis in. Enkel de violist is naar de studio moeten komen, maar die was daar alleen, achter glas. Dus ook volkomen veilig.' Ook Bart was erbij, zij het vanuit zijn huis, met een Facetime-verbinding. 'Ik heb alles continu opgevolgd, en mee geluisterd naar de opnames.' De producer bracht alle opnames bijeen in een eerste mix, die naar Bart gestuurd werd. 'Ik heb thuis een Logic programma: dat is een soort opnamestudio in je PC. Je hebt alleen nog een heel goede micro nodig, en met dat programma kan je dan perfecte opnames maken. Zo heb ik mijn gitaarbegeleiding opgenomen, en het nummer ingezongen. Die opnames vertrokken via de mail naar Nederland, en daar werd alles bijeen gebracht. Toegegeven, het is een beetje heen-en-weer gemail met aanwijzingen en wijzigingen. Plus, je moet als zanger wel zelfstandig kunnen werken. Ik had al een goed idee van hoe ik wilde dat het klonk. Maar het resultaat is helemaal wat ik in mijn hoofd had.'