Radio 2 viert 300ste aflevering van 'The Rat Pack' met Radio 2 The Rat Pack in Concert

Dubbel feest bij Radio 2! 'Radio 2 The Rat Pack' - het muziekprogramma vol gouden classics en evergreens - is dit weekend aan zijn 300ste aflevering toe. n het is dit jaar 130 jaar geleden dat een van de grootste songschrijvers aller tijden geboren werd: Cole Porter.

Reden te meer om te feesten, dus. Daarom lanceert 'Radio 2 The Rat Pack in Concert', op zaterdag 11 december in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met onder meer jazz-zanger Edwin Rutten (ook bekend als 'Ome Willem' van de Nederlandse televisie), Lady Linn en Helmut Lotti. Genieten kan deze zondag al met een Cole Porter-special in een extra feestelijke aflevering van 'Radio 2 The Rat Pack'.

Radio 2 The Rat Pack in Concert

Cole Porter, 130 jaar na zijn geboorte is hij nog altijd even boeiend. Zijn verjaardag én de verjaardag van 'Radio 2 The Rat Pack' kan Radio 2 niet zomaar voorbij laten gaan. Het is de ideale gelegenheid voor Radio 2 The Rat Pack in Concert, op zaterdag 11 december in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Op het programma: een heuse Cole Porter Tribute, de beste croonerklassiekers en de meest swingende kerstnummers door de VRT Bigband, inclusief strijkers. Met Andrea Motis (jonge zangeres-trompettiste uit Barcelona), jazz-zanger Edwin Rutten (ook bekend als 'Ome Willem' van de Nederlandse televisie), Robin Crauwels (The Voice), Jasper Erkens, Lady Linn en Helmut Lotti. Het concert is op zondag 19 december voor iedereen te herbeleven tijdens 'Radio 2 The Rat Pack', via de Radio 2-app en op VRT NU.

'Radio 2 The Rat Pack' door de jaren heen

Eind 2013 kwam Radio 2-presentator Guy De Pré op het idee om een programma te maken met de onvergetelijke melodieën uit de vorige eeuw, met vooral aandacht voor het straffe oeuvre van The Great American Songbook, melodieën die van generatie tot generatie door de grootste artiesten worden meegedragen. Samen met Jan Heymans werkte hij een programma uit dat 'The Rat Pack' genoemd werd, naar de legendarische groep rond Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. die in de jaren 50-60 de showzalen van Las Vegas domineerde.

Nu maken Vanessa Vanhove en Jan Heymans elke week 'Radio 2 The Rat Pack', vol gouden classics, evergreens en een selectie uit The Great American Songbook, met artiesten van toen en nu. De tijd vliegt, en op zondag 10 oktober 2021 is 'Radio 2 The Rat Pack' aan de 300ste aflevering toe. Het wordt een extra feestelijke uitzending, met muziek van Cole Porter, inclusief een selectie uit het nieuwe Cole Porter-album van Tony Bennett & Lady Gaga: 'Love for sale'.

'Radio 2 The Rat Pack' (special Cole Porter), zondag 10 oktober 2 tussen 18.00 en 20.00 uur op Radio 2.

'Radio 2 The Rat Pack in Concert', zaterdag 11 december om 20.00 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via radio2.be.