Radio 2 viert 20 jaar 'Eregalerij' met online show op zondag 25 april

Op zondag 25 april vieren Radio 2 en Sabam for Culture de 20ste editie van 'De Eregalerij' in de app van Radio 2. De feestelijke editie van '20 jaar Eregalerij' - die door de coronacrisis eerder al verschoven was naar donderdag 17 maart 2022 - blijft behouden.