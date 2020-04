Radio 2 steekt met 'Helden van de Dag' alle Vlamingen een hart onder de riem

Radio 2 lanceerde aan het begin van deze week de verbindende actie 'Helden van de Dag'. Met deze actie wil De (letterlijk) Grootste Familie van Vlaanderen heel wat mensen en beroepsgroepen die in coronatijden volop in de weer zijn voor iedereen in de schijnwerpers zetten.

De bakker, de slager, de boer, de verpleger, de buschauffeur, de pakjesbezorger... Zij en nog zoveel anderen zijn onze 'Helden van de Dag' in deze coronatijden. Samen met alle luisteraars wil Radio 2 hen een hart onder de riem steken.

Inspecteur Sven Pichal maakt sinds maandag elke ochtend aan alle Radio 2-luisteraars bekend wie de Helden van de dag zijn. Die Helden van de dag mogen zelf via de Radio 2-app foto's, video's en reacties insturen. De luisteraars kunnen vervolgens berichtjes, foto's, video's en bedankjes sturen voor de helden. De #helden vormen de rode draad doorheen de hele dag, on air en online. Elke avond volgt er een online compilatie met hartverwarmende berichten en reacties.

Inspecteur Sven Pichal: 'We krijgen in deze tijd vooral veel praktische vragen van luisteraars. De Inspecteur is 's ochtends zowat uitgegroeid tot de corona-helpdesk van Vlaanderen, maar nu komen er ook meer dan anders mooie mails toe: van opticiens die toch nog een bril herstellen, van bakkers die gebakjes maken in de vorm van een WC-rol, van heel wat mensen in verschillende beroepsgroepen die ons er mee doorhelpen: dat verdient onze aandacht!'

Siska Schoeters: 'Ik denk dat het belangrijk is dat we zeker in deze dagen proberen om voor iedereen rondom ons goed te doen. En zeker dan voor de mensen die proberen om het land zo goed en zo kwaad mogelijk te blijven doen draaien. Dus: laat zachtheid regeren. En verse chocolade paaseieren ook, natuurlijk!'

Maandag: bakkers

Radio 2 startte op maandag 6 april met extra aandacht voor de broodnodige bakkers in Vlaanderen, zij die ons voorzien van ons dagelijks brood, dat heerlijke taartje of die kraakverse pistolet.

'Ik voel me geen held', zei bakker Peter Ghequiere uit Gent. 'Ik vind het onze plicht om dit te doen. We doen dit met plezier. Maar toch bedankt om ons beroep eens in de kijker te zetten.'

Dinsdag: postbodes en pakjesbezorgers

Op dinsdag 7 april was het de beurt aan de postbodes en pakjesbezorgers. Op de fiets, te voet, in de auto: ze brengen onze pakjes, onze kaartjes aan huis, handig én meer dan ooit nodig nu we in ons kot moeten blijven.

Ook heel wat post- en pakketbedrijven willen hun werknemers zelf in de bloemetjes zetten. 'Als CEO van bpost group wil ik onze 27.000 bpost-medewerkers vanuit de grond van mijn hart bedanken om elke dag voor de sociale verbinding in de maatschappij te zorgen in deze geïsoleerde tijden', liet CEO Jean-Paul Van Avermaet weten. 'De bpost-medewerkers vervullen met passie deze essentiële publieke missie in België. Merci namens alle Belgen!'

Woensdag: boeren

Vandaag - woensdag 9 april - gaf Radio 2 extra aandacht aan de landbouwers en boeren.

Donderdag zet Radio 2 de huisvuilophalers op een voetstuk. Vrijdag de bus- en tramchauffeurs.

De actie eindigt ten slotte met een finaleweek waarin de Helden van de zorg in de bloemetjes worden gezet. De timing van die finaleweek wordt later bekendgemaakt.

#helden in cijfers

Radio 2 krijgt via de app bijna 1000 hartverwarmende berichten per dag van luisteraars die hun bakker, postbode, boer… in de bloemetjes willen zetten. Zelfs de CEO van bpost gebruikte de app van Radio 2 om zijn boodschap te brengen naar zijn 27.000 medewerkers. Op maandag zorgde 'Helden van de Dag' alvast voor 47.000 unieke bezoekers in de Radio 2-app, bijna 42.000 op dinsdag.

Ook radio2.be kent meer bezoekers dan ooit. Vorige week waren dat meer dan 700.000 unieke bezoekers alleen al. Bovendien is het aantal online luisteraars via de site en de app gestegen met 55 %. De digitale footprint van de grootste radiozender in Vlaanderen kent ongekende hoogtes. Zo blijft Radio 2 een trouwe metgezel voor luisteraars, die in deze tijden voelen dat ze er niet alleen voor staan.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'In deze vreemde periode wil Radio 2 de vinger aan de pols houden. Onze radiomakers in de regio brengen dagelijks het nieuws uit de buurt. En naast het nieuws brengen we nuttige tips en tricks in deze coronatijden. Om te ontspannen zorgt Radio 2 ook voor heel wat nieuwe initiatieven in de Radio 2-app zoals Beste Buren Huiskamerconcerten, Humor in uw kot, live gesprekken met praatgasten,… De actie 'Helden van de Dag' krijgt zoveel spontane hartverwarmende reacties en daarom hebben we beslist om hier zeker mee door te gaan. Een dikke merci voor iedereen die ervoor zorgt dat we kunnen doorgaan in Vlaanderen.'