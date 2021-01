Radio 2 schenkt honderden tulpen aan Vlaamse woonzorgcentra in elke provincie

Foto: Radio 2 - © VRT 2021

Melle, Sint-Truiden, Tielt, Halle en Zwijndrecht werden zaterdag onverwacht opgefleurd door een gigantische tulpenmuur met het Radio 2-logo.

Radio 2 en Groen van bij ons bouwden samen een tulpenmuur van honderden tulpen in elke Vlaamse provincie en schonk de fleurige tulpenboeketten zonet aan het personeel van woonzorgcentra in de buurt. De actie was het sluitstuk van de week van de tulp (zaterdag 16 tot en met 23 januari) en het startsein van de lente in bloemenland.

Wedstrijd

In 'Radio 2 Weekend' konden Radio 2-luisteraars zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur de vijf tulpenmuren spotten. Wie de geheime locatie(s) kon raden, maakte kans op een prachtig tulpenboeket.

Maar niet alleen de aandachtige Radio 2-luisteraars vielen in prijzen, ook het zorgpersoneel werd letterlijk in de bloemetjes gezet. Na afloop van de wedstrijd werden de wanden voorzichtig weer afgebroken. De tulpen werden in elke provincie gedoneerd aan het personeel van een woonzorgcentrum in de buurt, om hen te bedanken met een fleurige noot.

Koen Calleeuw, directeur WZC Kanunnik Triest in Melle: 'Het is leuk om onze bewoners en medewerkers eens extra in de bloemetjes te kunnen zetten.'

Ontwerp door Belgisch kampioen

De tulpenmuur is een ontwerp van Stefan Van Berlo, Belgisch kampioen bloemschikken. De opstelling gebeurde door een florist uit elke provincie:

Oost-Vlaanderen: Ivan Poelman

Limburg: Kevin Lennertz

West-Vlaanderen: Herman van Dionant

Vlaams-Brabant: Alexander de Langhe

Antwerpen: Stefan Van Berlo

Locaties

Melle: aan de tuinbouwschool – geschonken aan WZC Kanunnik Triest

Sint-Truiden: Abdijplein – geschonken aan WZC Villa Rosa

Tielt: Boerenmarkt – geschonken aan WZC Deken Darras

Halle: Cardijnplein – geschonken aan WZC Sint-Augustinus

Zwijndrecht: Binnenplein, aan het gemeentehuis – geschonken aan WZC Craeyenhof

Groen van bij ons is onderdeel van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing) en promoot bloemen en planten van de Vlaamse sierteeltsector.