Radio 2 lanceert extra Beste Buren Huiskamerconcert op Paasmaandag

In coronatijden brengt Radio 2 optredens van bekende Vlaamse artiesten naar alle huiskamers met de Beste Buren Huiskamerconcerten.

De afgelopen drie weekends genoten luisteraars al van een live miniconcert van Willy Sommers, Bart Käell, Niels Destadsbader en vele anderen.

Ook dit weekend gaat Radio 2 door met de muzikale actie. Meer nog: de radiozender last een extra Beste Buren Huiskamerconcert in op paasmaandag 13 april. Dat betekent drie dagen op rij genieten van digitale concerten voor alle Radio 2-luisteraars. Onder meer Gers Pardoel, Loredana & Patje en Slongs - staan dit verlengde weekend op de affiche. Kim Debrie is vanuit de studio opnieuw gastvrouw van dienst. Meekijken kan op zaterdag, zondag en maandag vanaf 14.30 uur via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be. De afgelopen drie weekends keken en luisterden al ongeveer 100.000 fans via de app van Radio 2.

Siska Schoeters belde in 'De Madammen' met Slongs die maandag optreedt.

Slongs (in 'De Madammen'): 'Ik ben hier graag in mijn kot, ideale plek om te onthaasten en eens niks te moeten. Ondertussen hou ik mij bezig met nieuwe muziek maken en komen mijn groene vingers volledig tot hun recht! Ik kijk uit naar de komkommers en tomaatjes die ik hopelijk deze zomer ga kunnen oogsten op mijn terras. En uiteraard bereid ik mij voor op mijn huiskamerconcert van maandag. Ik heb al een idee wat ik ga brengen voor jullie maar hou dat nog even geheim. Kleine tip: er zal een cover bij zijn!'

Op de affiche:

Zaterdag 11 april

Wigbert

Gers Pardoel

Jo Vally

Zondag 12 april

Klaas Delrue

Wim Soutaer

Loredana & Patje

Maandag 13 april

Slongs

Dana Winner

Els De Schepper

Benieuwd wie volgend weekend op de affiche staat? Houd radio2.be in de gaten.