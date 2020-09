Radio 2 focust een week lang op jongeren en geld

Omgaan met geld: het is niet altijd makkelijk. Omdat het zoveel aspecten van ons leven raakt, omdat het (soms) ingewikkeld is én omdat we het vaak niet goed hebben geleerd. Veel jongeren piekeren dan ook regelmatig over geld, blijkt uit onderzoek van de bankenfederatie Febelfin.

In veel gezinnen is het zelfs een taboe. Praten over geld is dus nodig, daarom praat Radio 2 een week lang mee.

Vanaf maandag 21 september laat Radio 2 elke dag een vraag over jongeren en geld op alle luisteraars los. 'De Inspecteur' en 'De Madammen' beantwoorden een week lang samen vragen over geld en geven tips om slimmer om te gaan met geld. Weet jij hoeveel geld er op je bankrekening staat? Hoeveel cash geld heb jij op zak? Ben je wel eens bang dat je niet rond komt aan het einde van de maand? Geen geldvraag is er een te veel.

Elke dag lanceert Radio 2 online een specifieke vraag. 'De Inspecteur' gaat vervolgens – samen met een Ketnet-wrapper of 'Karrewiet'-anker – dieper in op de cijfers rond de 'vraag van vandaag'. 'De Madammen' hebben dan weer elke dag een (ervarings)deskundige of geldcoach te gast.

Maandag 21 september

'Weet jij hoeveel geld er op je bankrekening staat?'

Jan Hoste (23 jaar) is bezig met FIRE, Financially Independent Retiring Early. Daarbij werk je zo hard en investeer je je centen zo slim dat je rond je 35ste binnen bent. Hij vertelt er bij 'De Madammen' alles over.

Dinsdag 22 september

'Hoeveel geld zit er nu in je portefeuille?'

Marc Vanvooren, dienstchef cash Nationale Bank van België komt langs met interessante feiten over cash geld.

Woensdag 23 september

'Wat doet je bank met je spaargeld?'

Michaël Van Droogenbroeck heeft het op woensdag over spaargeld en wat de bank ermee doet.

Donderdag 24 september

'Ben jij wel eens bang dat je niet rond komt aan het einde van de maand?'

Wat met geldstress? De Madammen laten enkele kotstudenten aan het woord.

Vrijdag 25 september

'Weet jij hoeveel je ouders verdienen/weten je kinderen hoeveel je verdient?'

Marc Janssens, pedagogisch consulent bij de De Opvoedingswinkel in Genk, geeft tips om geld bespreekbaar te maken.

Mis niets van deze themaweek op Radio 2, van maandag 21 september tot en met vrijdag 25 september