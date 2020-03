Radio 2 brengt optredens van Vlaamse artiesten naar alle huiskamers

Door de verstrengde maatregelen om het coronavirus in te dijken, valt het hele sociale leven stil. Alle concerten en evenementen werden de voorbije week afgelast. Samen met Radio 2 kunnen luisteraars toch nog genieten van een miniconcert van hun favoriete Vlaamse artiest.

Verschillende Vlaamse artiesten - onder meer Gene Thomas, Willy Somers en Metejoor - geven dit weekend een uniek 'Beste Buren'-concert in hun eigen huiskamer.



Op zaterdag 21 en zondag 22 maart vanaf 14.30 uur kan iedereen live de eerste concerten bijwonen tijdens' Beste Buren' op Radio 2. Meekijken kan via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.



Op de affiche

Zaterdag 21 maart

The Starlings

Gene thomas

Willy Sommers



Zondag 22 maart

Sasha & Davy

Metejoor

Bent Van Looy



Benieuwd wie volgend weekend op de affiche staat? Houd radio2.be in de gaten.



Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'Radio 2 is er ook in deze tijden volop voor de vele luisteraars. Daarom blijven we informeren met het nieuws uit de buurt, op radio en online. Onze presentatoren en radiomakers staan een voor een paraat om leuke radioprogramma's te blijven maken samen met de luisteraars. We krijgen enorm veel verhalen en reacties en dat doet ons deugd. Zorg goed voor jezelf en bedankt voor alle steun!'



'Beste Buren'

Radio 2 benadrukt dat het belangrijk is dat we er in deze uitzonderlijke omstandigheden voor elkaar zijn, dat we elkaar helpen elkaar als dat nodig is. En waar kan dat helpen makkelijker beginnen dan in de eigen buurt? Daarom is er elke dag 'Beste Buren' op Radio 2. Een moment waarbij iedereen zijn verhaal met Radio 2 en Vlaanderen kan delen. Hoe helpen we elkaar? Met welke vragen zit je nog? Heb je tips of inspiratie voor de rest van Vlaanderen? Hoe entertain je de kinderen elke dag thuis? Luisteraars kunnen alle verhalen delen via de Radio 2 app. Radio 2 is er elke week- en weekenddag tot 23.00 uur als een beste buur bij wie iedereen tot 's avonds laat terecht kan met vragen, bedenkingen en boodschappen.



Het weekend van Radio 2

De situatie in ons land verandert dag na dag. Ruben Van Gucht en Kim Debrie staan op zaterdagochtend even stil bij wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is in 'Wat een week'. Ze bellen met bekend en onbekend Vlaanderen over hoe zij de week beleefd hebben.



Op zondag belt Christel van Dyck tussen 8.00 en 10.00 uur met gasten die ze ooit over de vloer kreeg in 'De Rotonde'. Ze plaatst uitspraken van toen in het licht van de actualiteit en ze mijmert op zondagochtend met haar gasten over het weekend.



'De Rechtvaardige Rechters' moeten de komende weken ook in hun kot blijven. Maar Radio 2 laat iedereen met plezier plat gaan met hun geestige commentaar op bizarre nieuwsfeiten uit het voorbije seizoen. Luisteraars kunnen genieten van 'Het Beste van de Rechtvaardige Rechters' elke zaterdag vanaf 10.00 uur.