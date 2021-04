Radio 1 volgt deze week Leuvens innovatiefestival And&

Hoe kan artificiële intelligentie helpen de toekomst beter te maken? Het is morgen dé vraag in 'De Wereld van Sofie', en een van de thema's van het And&-festival. Radio 1 volgt het Leuvense innovatiefestival deze week op de voet en brengt onder meer een selectie toplezingen naar de luisteraars.

Sofie Lemaire trapt de week dinsdag af met een themauitzending, van 10.00 tot 12.00 uur.

Gratis lezingen in de Radio 1-app

Op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 april kan iedereen gratis genieten van een lezing uit het festival, telkens vanaf 14.00 uur in de Radio 1-app en op radio1.be.

Woensdag 21 april: Moet je duurzaamheid niet letterlijk inbouwen? (Met onder meer Benjamin Denef, Ann Heyligen en Gilles Retsin)

Donderdag 22 april: Wat als artificiële intelligentie een misdaad begaat? (Met onder meer Theo Priestley, Neil Watson en Kathleen Gabriels)

Vrijdag 23 april: Zitten oplossingen soms niet gewoon in de natuur? (Met onder meer Jasper Bloemen en Mieke De Ketelaere)

Nabespreking op Clubhouse

Na elke lezing biedt Radio 1 's avonds om 20.00 uur ook een gelegenheid tot nabespreking met een aantal sprekers in een Radio 1 Praatcafé op Clubhouse. Moderatoren van dienst zijn Floris Daelemans (Radio 1 en VRT Innovatie) en Fredo De Smet (VRT Innovatie).

Clubhouse is een nieuwe experimentele social media app. Toegang lukt enkel via een uitnodiging. Radio 1 heeft een beperkt aantal uitnodigingen: snel aanmelden via de website is de boodschap.

