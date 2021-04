Radio 1 viert twee weken lang 'Classics' met online quiz, masterclass en Party Mix

Maandag start officieel de paasvakantie. Traditioneel d vaste afspraak voor de 'Classics 1000'. Dat is twee weken lang alleen maar de beste classics op Radio 1.

Elke dag tussen 9.00 en 17.00 uur loodsen Sien Wynants, Ronald Verhaegen, Ayco Duyster, Floris Daelemans, Ilse Liebens, Korneel De Clercq, Annelies Moons en Evert Venema de Radio 1-luisteraars door hun all time favourites. Met een niet te missen feestelijke start, een 'Classics 1000' online quiz, 'Classic Masterclass' en als kers op de taart de top 100 op zaterdag 17 april.

Feestelijke start met Compact Disk Dummies

Geen 'Classics' zonder een officieel startschot. Compact Disk Dummies a.k.a. de broers Coorevits geven op maandag 5 april om 9.00 uur een feestelijke aftrap van twee weken lang genieten. Dat doen ze met een mashup van een aantal grote 'Classics'-hits, exclusief te horen en zien op Radio 1 en in de Radio 1-app.

'Classics 1000' online quiz

Op vrijdag 16 april hosten Ilse Liebens en Dj Bobby Ewing om 20.00 uur de eerste editie van de 'Classics 1000' online quiz. Meer dan 750 luisteraars kunnen online meequizzen van hun luie zetel. Inschrijven kan vanaf maandag 5 april via de Radio 1-app. Ook zij die liever geen kans wagen, maar wel graag meekijken, kunnen de quiz op vrijdagavond volgen via de app.

'Classics 1000 Masterclass'

In 'Classics 1000 Masterclass' gaat Ronald Verhaegen op zoek naar verhalen over nummers en artiesten. Samen met filmregisseur Marc Didden, fotografe Eva Vermandel, muziekliefhebber Leo Blokhuis en artistiek AB-directeur Kurt Overbergh. Van dinsdag tot en met donderdag, telkens van 19.00 tot 20.00 uur.

'Classics Mix'

Krijg je geen genoeg van de 'Classics'? Dan is er de 'Classics Mix', met telkens één genre non-stop. Van maandag tot en met donderdag, van 20.00 tot 22.00 uur.

Maandag 5 april: soul (uitzonderlijk iets latere start om 20.30 uur)

Dinsdag 6 april: country

Woensdag 7 april: rock

Donderdag 8 april: singer-songwriters

Maandag 12 april: funk & disco

Dinsdag 13 april: alternative

Woensdag 14 april: luisterlied

Donderdag 15 april: new wave

Top 100

Luisteraars kunnen de top 20 nog rangschikken. Van vrijdag 16 april 9.00 uur tot zaterdag 17 april 16.00 uur kan iedereen nog massaal via de Radio 1-app stemmen.

Op zaterdag 17 april om 9.00 uur is het tijd voor de beste 100 van de 'Classics 1000', met de ultieme ontknoping net voor 20.00 uur.

Mashups

De stemperiode voor de 'Classics 1000' is dan wel achter de rug. Kiezen voor je favoriete 'Classics' aller tijden is niet evident. Wim De Creane of David Bowie? Niet gemakkelijk! Voor wie niet kon kiezen tussen twee 'Classic'-nummers kwam Vincent Byloo afgelopen week met dé oplossing. Het recept? Twee nummers in de blender, met knallers van mashups als resultaat. Ontdek het de mix van wereldnummers als 'Tim' en 'Space Oddity' en nog andere iconische mashups hier.