Radio 1 lanceert podcast 'Drie dagen': het verhaal van Elvire die euthanasie wil

Foto: Radio 1 © VRT 2020

Dit najaar biedt Radio 1, naast de succesvolle programmapodcasts, ook een tiental nieuwe audioverhaalreeksen aan. Eén daarvan is 'Drie dagen', een vierdelige podcast van Radio 1 en VRT NWS. 'Drie dage'n vertelt het verhaal van Elvire die wil sterven. Ze vraagt euthanasie.

Maar de dokters die haar daarin begeleiden, willen dat Elvire eerst haar kinderen op de hoogte brengt van haar plannen. Alleen: dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. In drie dagen aan de Belgische kust luisteren VRT-reporters Ward Bogaert en Philip Heymans, samen met Ine Van Wymersch, procureur van Halle-Vilvoorde, naar het verhaal van Elvire. Ze luisteren en noteren haar levensverhaal, zodat zij uiteindelijk kan sterven.



'Drie dagen'

Elvire wil sterven, omdat ze ondraaglijk psychisch lijdt. Ze mag ook sterven: drie dokters hebben haar euthanasieaanvraag al goedgekeurd. Maar voor ze de laatste stap zetten, willen de dokters dat Elvire haar kinderen op de hoogte brengt van haar plannen. Alleen: Elvire heeft al twintig jaar geen contact meer met haar kinderen. En ze wil hen nu ook niet vertellen dat ze binnenkort zal sterven. De dokters en Elvire vinden een compromis: ze zal haar levensverhaal noteren voor haar kinderen, zodat die achteraf kunnen lezen hoe het zover is kunnen komen. Eén praktisch probleem: Elvire kan niet schrijven.



Het toeval brengt haar in contact met Ine Van Wymersch, procureur van Halle-Vilvoorde. Zij belooft Elvire dat ze haar levensverhaal voor haar zal noteren. Ze trekken er drie dagen voor uit aan de Belgische kust. Reporters Ward Bogaert en Philip Heymans luisteren mee, om die drie dagen vast te leggen in een podcast. Zodat Elvires verhaal ook verspreid raakt bij mensen die, net als zij, niet kunnen lezen of schrijven. En vooral: zodat Elvire na die drie dagen kan sterven. Die drie dagen aan zee blijken echter langer te duren dan verwacht. Want zodra Elvire uitverteld is, beseffen Ine, Ward en Philip pas in welk verhaal ze terechtgekomen zijn.



Ward Bogaert: 'We wisten vooraf dat het een heel opmerkelijk verhaal zou worden. Maar dat kenden we wel, dachten we, van onze vorige podcastreeks Iemand. Alleen werden we nu zelf meegetrokken in het verhaal van Elvire. Want het is erg vreemd dat je iemand helpt om dood te gaan. Mogen wij dat? Moeten wij niet alles doen om haar leven te redden, ook al wil ze dat zelf niet?'



Philip Heymans: 'Het is iets waar we tot op vandaag mee worstelen. En die twijfels hebben we ook in onze podcast verwerkt. Het maakt van Drie dagen niet alleen een podcast over Elvires leven, maar ook over onze verantwoordelijkheid als journalist en als mens.'



'Drie dagen' is een vierdelige podcast van Radio 1 en VRT NWS. Ine Van Wymersch schreef Elvires verhaal neer in het boek 'Als je wieg op drijfzand staat', dat uitgegeven is bij Lannoo.



'Drie dagen', vanaf maandag 5 oktober te beluisteren in 'Zandman', via de app van Radio 1, op radio1.be of via een favoriete podcast-app.



'Zandman', elke avond om 22.00 uur op Radio 1.



