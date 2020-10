Radio 1 lanceert documentaire 'Wie was mama?'

26 oktober 1984. Sas is 9 jaar en ziet hoe haar vader haar moeder vermoordt. Op straat, op klaarlichte dag. Nu, 36 jaar later kijkt Sas terug naar dat ene moment. Maar ook naar hoe haar leven is gegaan.

Opgegroeid in een warm pleeggezin, met een nieuwe mama en papa. Zonder enig contact met haar biologische vader, noch met zijn familie. Ze zoekt naar verklaringen voor die moord op haar moeder, met de hulp van dagboeken uit haar kindertijd en gesprekken met al wie haar ouders hebben gekend. Welke confrontaties gaat ze aan? Wie was haar moeder? Radio 1 brengt Sas' verhaal in 'Wie was mama?'.

Sas: 'Ik wil de zwart-witfoto van mama inkleuren.'

'Wie was mama?' is een documentaire van Eva Moeraert en gaat over de impact van jeugdtrauma's op je verdere leven, over de belangrijke rol van ouders en voogden, over verwerken en vergeven. Eva Moeraert maakte eerder de goed onthaalde podcastreeks 'Waarom'.

Eva Moeraert: 'Ik sta ervan versteld hoe Sas al die jaren dit trauma uit haar kindertijd wist te onderdrukken. En dat terwijl niemand van haar vrienden hier het fijne van wist.'

'De Wereld van Sofie' maakt op dinsdag 27 oktober ook een thema-aflevering over gezinsdrama's en de onverwerkte trauma's die daar vaak mee samenhangen. Hoe kunnen gezinsdrama's eventueel voorkomen worden? Hoe kunnen we daar als samenleving op inzetten?

'Wie was mama?', dinsdag 27 oktober te beluisteren in Zandman, via de app van Radio 1, op radio1.be of via een favoriete podcast-app.

'Zandman', om 22.00 uur op Radio 1.

'De Wereld van Sofie', van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur op Radio 1.