Radio 1 gaat de strijd aan tegen kinderarmoede

Volgens de laatste cijfers van Eurostat wordt in Vlaanderen meer dan 1 kind op 10 geboren in een kansarm gezin. Radio 1 wil voor n tijdens De Warmste Week de strijd tegen kinderarmoede steunen.

Vanaf maandag 9 december besteedt Radio 1 redactioneel aandacht aan het thema en aan acties tegen kinderarmoede in Vlaanderen. Zo is er een speciale thema-uitzending, met ruimte voor gesprekken met zowel actievoerders als met ervaringsdeskundigen. Daarnaast komt de radiozender in december met twee warme initiatieven voor het Kinderarmoedefonds. Dit fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zet zijn schouders onder innovatieve projecten die de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegengaan.

Stuur een sms

Van maandag 9 tot en met dinsdag 24 december organiseert Radio 1 een sms-fundraisingactie ten voordele van het Kinderarmoedefonds. Luisteraars kunnen de actie steunen door een donatie te doen per sms. Het sms-nummer en codewoord wordt op maandag 9 december bekendgemaakt.

De Nacht van de Wetensgrap

Verlengd wegens succes: De Nacht van de Wetensgrap. Op zondag 22 december organiseert Radio 1 samen met de Universiteit van Vlaanderen opnieuw De Nacht van de Wetensgrap in 30CC in Leuven. Een unieke combinatie van comedians (Michael Van Peel, Soe Nsuki, Katrijn Van Bouwel, Steven Beersmans en Jeroen Baert) tast samen met een topteam van professoren (Hendrik Vos, Hetty Helsmoortel, Inez Germeys en Hilde Van den Bulck) de grenzen af van het wetenschappelijk serieux. Het resultaat is een impro comedy avond vol academisch verantwoorde humor.

