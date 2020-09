Radio 1 drie weken lang op zoek naar wat Vlaanderen en Nederland scheidt en bindt

Foto: Radio 1 - © VRT 2020

Radio 1 gaat vanaf morgen tot en met zaterdag 17 oktober drie weken lang op zoek naar wat Vlaanderen en Nederland scheidt en bindt.

Met 'De LageLandenSlag', een programmareeks over cultuurverschillen tussen Noord en Zuid, 'Grensgevallen', een podcast over een culturele roadtrip langs de grens, een gezamenlijke uitzending van 'De Taalstaat' en natuurlijk de klassieke muzikale 'LageLandenLijst'.

'De LageLandenSlag'

Dezelfde taal, maar heel andere gewoontes, of toch niet? Panelleden Peter Vandermeersch, Goedele Liekens, Aafke Romeijn en Bas Birker spreken zich uit over hoe er in Vlaanderen vs. Nederland gewerkt, geleefd, gefeest, bestuurd, bemind, bezongen,… wordt. En dat alles onder kundige leiding van moderatoren Jan Hautekiet en Alice Reijs. En met de nodige knipoog natuurlijk. Drie zondagen lang op Radio 1.

Op zondag 27 september, zondag 4 oktober en zondag 11 oktober van 9.00 tot 10.00 uur op Radio 1.

'De Taalstaat'

Naar aanleiding van De Week van het Nederlands (van zaterdag 3 tot zaterdag 10 oktober) wordt het legendarische programma 'De Taalstaat' op NPO Radio 1 voor één keer samen gemaakt door een gemengde redactie en gepresenteerd door Frits (Ritmeester) Spits én Jan Hautekiet. Het programma gaat deze keer onder meer op zoek naar unieke woorden en uitdrukkingen die andere talen niet kennen en/of die Noord en Zuid elkaar benijden. In samenwerking met deBuren en de Taalunie.

Zaterdag 3 oktober van 11.00 tot 13.00 uur op Radio 1, live vanuit Hilversum.

'Grensgevallen'

Fiets- en podiummaten Jan Hautekiet en Rick de Leeuw fietsten drie dagen lang de grens af tussen Vlaanderen en Nederland. Met haltes onderweg langs kleine en grote culturele bezienswaardigheden, straffe lokale verhalen en gesprekken over zadelpijn en andere kwaaltjes. De podcast en bijhorende routekaart is ook geschikt als audioguide voor wie zelf de tocht of een deel ervan wil doen. In samenwerking met deBuren.

Podcast beschikbaar vanaf maandag 12 oktober op radio1.be, de Radio 1-app of via de gebruikelijke podcastkanalen.

'De LageLandenLijst'

Het vlaggenschip van de actie blijft natuurlijk 'De LageLandenLijst', met drie weken lang stemmen voor de beste Nederlandstalige muziek uit Noord en Zuid. Radio 1 werkt hiervoor samen met de Nederlandse regionale omroepen van Zeeland, Brabant en Limburg. Ook hun luisteraars stemmen mee! Op zaterdag 17 oktober hoor je een hele dag lang de resultaten van de stemming dit jaar in een gemeenschappelijke uitzending, live vanop de grens tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau (onder voorbehoud van corona). Presentatie Jan Hautekiet en Elsa van Hermon (Omroep Zeeland).

Zaterdag 17 oktober, van 9.00 tot 18.00 uur op Radio 1.

'Leve de Lage Landen': aftrap

'Leve de Lage Landen' wordt afgetrapt met een speciale muzikale voormiddaguitzending met Jan Hautekiet op vrijdag 25 september. Verschillende tenoren uit Noord en Zuid kijken over de grens en kiezen daar alvast hun favoriet nummer. Vanzelfsprekend komen ook luisteraars aan het woord met hun verhaal bij en pleidooi voor het allerbeste Nederlandstalige lied. Bij het begin van de uitzending wordt ook de stemming officieel geopend op radio1.be.

Vrijdag 25 september, van 9.00 tot 12.00 uur op Radio 1.