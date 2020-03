Radio 1 biedt extra service in Corona-tijden

In deze onzekere Corona-tijden wil Radio 1 snel en correct informeren, zorgen voor houvast met vertrouwde stemmen, bezorgdheid delen, hoop bieden en positieve acties versterken.

Naast de vertrouwde programma's biedt Radio 1 nog een aantal extra's aan. Onder meer: een comeback van 'De toestand is hopeloos maar niet ernstig', de latenightspecial 'Zandman', het nieuwe programma 'We zullen doorgaan' rond hoopvolle initiatieven, en 'Quaran-tune', een cocreatieve muziekrubriek.

We zullen doorgaan

'Byloo' en 'De Wereld van Sofie' werden vanaf deze week vervangen door een nieuw programma: 'We zullen doorgaan'. Daarin biedt Radio 1 elke dag van 9.00 tot 12.00 uur een overzicht van positieve, creatieve en solidaire initiatieven om deze coronaperiode door te komen. Gekruid met de juiste soundtrack en fijne muzieksuggesties van luisteraars. Het programma wordt beurtelings gepresenteerd door Vincent Byloo en Sofie Lemaire.

'Zandman': je partner voor het slapengaan

Elke avond om 23.00 uur is er nu ook een latenightspecial op Radio 1. 'Zandman' biedt telkens een fijn verhaal voor het slapengaan. Dat kan een podcast zijn, een memorabel fragment uit een oud programma of een kortverhaal. Radio 1 vroeg een aantal acteurs en auteurs - onder meer Wim Opbrouck - om een kortverhaal in te lezen. Elke 'Zandman' wordt ingeleid door Layla El-Dekmak.

Extra muziek op zondag

Door het wegvallen van sportwedstrijden is er 's zondags voorlopig ook geen Sporza meer. In de plaats komen de muziekprogramma's 'DaDaDaelemans' met Floris Daelemans van 14.00 tot 17.00 uur en 'Alphabet Street' met Sasha Van der Speeten van 18.00 tot 20.00 uur. Daarna volgt 'Time Out' met Michael Robberechts.

De toestand is hopeloos maar niet ernstig

Nieuw ook op zondag van 17.00 tot 18.00 uur is 'De toestand is hopeloos' maar niet ernstig. In een remake van dit legendarische programma bieden verschillende columnisten - onder meer Christophe Vekeman, Leen Demaré, Zouzou Ben Chickha, Alain Grootaers (vanuit Spanje) en Kristien Bonneure - wat relativering in deze moeilijke tijden. Presentatie: Annemie Peeters.

'Quaran-tune'

En nog een extraatje deze week in 'Wonderland': 'Quaran-tune' biedt muzikanten de gelegenheid om in quarantaine samen een nummer te maken. Alles begint met een simpele drum track (van de drummer van The Sore Losers) die luisteraars via de Radio 1-website kunnen downloaden. Daar kan iedereen met een eigen instrument iets aan toevoegen en opsturen. Zo groeit dag na dag, laag op laag, een nieuw nummer.

Blijf-in-uw-kot-sessies

Voor concertliefhebbers die nu gedwongen thuis moeten blijven, zijn er ook de Blijf-in-uw-kot-sessies van Radio 1. Op de website en het YouTube-kanaal kan iedereen alle Radio 1-sessies met de beste artiesten uit eigen land herbeleven.

Ook productioneel heeft Radio 1 een en ander aangepast. Ayco zendt de eerstkomende tijd van thuis uit uit. Verder probeert Radio 1 maximaal te vermijden om nog gasten in de studio te hebben. Gesprekken worden voortaan per telefoon gedaan of via andere aangepaste technische oplossingen bij de gast in kwestie.

Programma- en andere podcasts van Radio 1 zijn permanent beschikbaar op radio1.be en via de Radio1 app.