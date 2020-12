Radio 1 biedt een luisterend oor met 'De LuisterLijn'

Foto: Radio 1 - © VRT 2020

Op zondagavond 13 december kunnen mensen hun verhaal kwijt bij Annelies Moons en Joris Hessels in 'De LuisterLijn', een gelegenheidsprogramma van Radio 1 in het kader van De Warmste Week. Dit jaar heeft Radio 1 speciaal aandacht voor het thema 'eenzaamheid'.

Een belangrijk deel van de bevolking voelt zich eenzaam. Door corona is dat nog verergerd. Mensen voelen zich geïsoleerd, hebben weinig contact met anderen, kunnen nergens kwijt waar ze mee zitten of hoe ze zich voelen.

Met het laatavondprogramma 'De LuisterLijn' wil Radio 1 mensen een luisterend oor bieden en hen de kans geven om hun verhaal te vertellen. Ook verhalen van lotgenoten horen, werkt troostend. Want je bent niet alleen eenzaam.

Jan Knudde (nethoofd Radio 1): 'Met dit programma maakt Radio 1 de insteek van De Warmste Week concreet. Als pars pro toto toont het hoe belangrijk het is om je beschikbaar op te stellen en – in dit geval – actief te luisteren. Door de verhalen respectvol te delen zorgen we ook voor herkenbaarheid en empathie. Met goedgekozen platen bieden we een sfeer van troost en solidariteit.'

Voor Annelies Moons en Joris Hessels is het de eerste keer dat ze voor een programma samenwerken:

Joris Hessels: 'Eenzaamheid is iets waar ik van ver en dichtbij getuige van ben geweest in de programma's die ik maak. Het belang van luisteren kan nauwelijks overschat worden. Dat dan mogen doen met de warmste stem van Radio 1, Annelies Moons, is een voorrecht. Ik kijk en luister er heel erg naar uit.'

Annelies Moons: 'Dit jaar is heftig voor iedereen. Dat maakt het nog moeilijker om tegen je omgeving te zeggen dat het niet 'ça va' is. Ik merk het ook bij mezelf. Blij dat we nu plaats vrijmaken voor verhalen over eenzaamheid. Ze vertellen helpt, ze horen ook. Het is een cadeau dat samen met Joris te kunnen doen: hij luistert altijd, op de warmst mogelijke manier.'

Samen tegen eenzaamheid, met Radio 1

Volgens de meest recente studies zou tot de helft van de bevolking last hebben van eenzaamheid. Dat is het geval bij alleenstaanden en ouderen, maar ook bij jongeren, topsporters, asielzoekers, artiesten, mensen met een beperking, bedrijfsleiders, … Kortom: eenzaamheid slaat toe in alle lagen van de bevolking. Redenen genoeg voor Radio 1 dus om dit als actiethema te kiezen voor De Warmste Week.

Verschillende aspecten van hoe eenzaamheid werkt hoorde je afgelopen week al in 'De Ochtend', 'Byloo', 'De Wereld van Sofie' en 'Nieuwe Feiten'. En volgend weekend in 'Interne Keuken' (eenzaamheid & introversie) en Sporza op zondag (jonge topvoetballer).

De Warmste Belcirkel

Een groep mensen waar je regelmatig contact mee hebt, kan heel wat betekenen voor iemand die eenzaam is. Dat is de filosofie van Belcirkels van de Bond zonder Naam. Siona, Mirke en Nele van Audiocollectief Schik zijn grote fan. En dus hangen ze deze week zelf ook aan de lijn om naar mensen te luisteren en belcirkels te helpen vormen. Hoe hen dat vergaat kan je volgen op de website en sociale mediakanalen (Instagram, Twitter en Facebook) van Radio 1.

De dames van Schik zijn op donderdag 24 december (de finaledag van De Warmste Week) ook te gast in 'De Winter van' op Radio 1. Hun thema: platen die helpen opbeuren en je van iemand 'cadeau kreeg'.

'De LuisterLijn', zondag 13 december van 20.30 uur tot middernacht op Radio 1.

Inbellen kan op het nummer 078 78 56 80. Voor dit programma werkt Radio 1 samen met Tele-Onthaal.