Raad van bestuur en directie VRT sluiten rangen na commotie rond Streamz

De Raad van bestuur van de VRT en de directie hebben de violen gelijkgestemd omtrent de samenwerking aan Streamz. Dat laat de openbare omroep maandagavond weten in een persbericht.

'De Raad van Bestuur steunt unaniem de beslissing van de directie van de VRT om mee te werken aan Streamz. Dit platform is essentieel om in te spelen op een veranderd mediagebruik en is belangrijk voor het Vlaamse medialandschap en de fictiesector. De Raad van Bestuur volgt de verdere ontwikkeling van deze samenwerking op de voet op', zo deelt de raad mee.

'Daarnaast garandeert de Raad van Bestuur de verdere uitbouw van het eigen platform VRT NU om zijn publieke opdracht op een onafhankelijke manier uit te oefenen', besluit de mededeling.

