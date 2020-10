Quinten krijgt (eindelijk) verlossend nieuws in 'Familie'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Vrijdagavond kreeg Quinten (Maxime De Winne) verlossend nieuws in 'Familie'. Als je de aflevering nog niet hebt gezien, dan lees je best niet verder hier.

Zijn 'Hanniepannie' werd eindelijk vrijgelaten door haar ontvoerder Tony (Jeroen Van Dyck). Die hield Hanne (Margot Hallemans) al maandenlang gevangen, nadat ze enkele lugubere ontdekkingen over hem deed. Hanne beviel zelfs in gevangenschap van haar zoontje Gaston.

Deze week werd ze echter ernstig ziek, waardoor Tony geen andere uitweg zag dan haar vanavond achter te laten in het ziekenhuis. Haar grote liefde Quinten, die zich nu over hun zoontje ontfermt, kreeg een telefoontje met verlossend nieuws: Hanne werd geopereerd, maar zal het halen. Kan ze Quinten maandag terug in de armen vallen?

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.



Lees ook: