Queen is de koning van de 'Q-Top 1000'

'Bohemian Rhapsody', de ultieme klassieker van de Britse rockband Queen, is door de Q-luisteraars verkozen tot de beste plaat aller tijden. Dat maakte Qmusic-dj Jolien Roets bekend tijdens de ontknoping van de 'Q-Top 1000' op oudejaarsavond.

Freddie Mercury en co stonden vorig jaar nog op nummer twee in de lijst, maar stoten nu ‘Viva La Vida’ van Coldplay van de troon. De mannen van Coldplay hoeven echter niet te treuren. Met 16 noteringen in de 'Q-Top 1000' komen ze het vaakst in de lijst voor en kunnen ze zichzelf de favoriete band van de Q-luisteraars noemen. Bovendien veroverde hun wereldhit ‘Viva La Vida’ de derde plaats. ‘Wake Me Up’ van Avicii vervolledigt de top 3 met een plek op nummer 2.

Koen en Kris zijn even populair als Ed Sheeran

De Q-luisteraars zijn niet enkel grote fans van Queen en Coldplay, ze zijn ook helemaal starstruck van P!nk. De rock chick heeft maar liefst 14 nummers in de lijst staan, met Dear Mr. President als grote favoriet van de luisteraars. Rihanna moet echter niet onderdoen, want ook Queen RiRi heeft 14 noteringen achter haar naam staan. Onze eigen Clouseau komt met 13 noteringen héél dicht in de buurt van deze twee wereldsterren en is zo de populairste Belgische band. Koen en Kris zijn zelfs even populair als Ed Sheeran, die eveneens 13 keer in de 'Q-Top 1000' voorkomt. Al kan Ed Sheeran met ‘Bad Habits’ op nummer 16 wel met de eer van hoogste nieuwkomer gaan lopen. ‘Kom Wat Dichterbij’ van Regi, Jake Reese & OT staat op nummer 12 en is zo, net als vorige jaar, de hoogst genoteerde Nederlandstalige song. Ontroerend gebaar van de Q-luisteraars: ze stemden 'Music' van John Miles van plaats 161 naar 29 na het overlijden van de zanger eerder deze maand.

De top 10 van de 'Q-Top 1000':

1. Bohemian Rhapsody - Queen

2. Wake Me Up - Avicii

3. Viva La Vida - Coldplay

4. Someone Like You - Adele

5. In The End - Linkin Park

6. I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

7. Shape Of You - Ed Sheeran

8. Dancing Queen - ABBA

9. Dear Mr. President - P!nk

10. Blinding Lights - The Weeknd