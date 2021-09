Qmusic strikt internationale ster Ed Sheeran voor intiem optreden in The Qube

Foto: Qmusic - © DPG Media 2021

'Shape of You', 'Perfect' en 'Bad Habits', stuk voor stuk grote hits van de Britse sensatie Ed Sheeran die iedereen luidkeels kan meezingen. Op vrijdag 22 juli maakt de internationale ster zijn opwachting in Brussel voor zijn Europese '+ - = ÷ x'-tour.