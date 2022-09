Qmusic nodigt nationale en internationale artiesten uit voor allereerste editie van 'Q-Pop'

Op zaterdag 26 november zal Qmusic het Sportpaleis op zijn grondvesten doen daveren. Alle Q-hits, een heleboel nationale en internationale topartiesten, glitter and glamour en bekende sterren op de rode loper: dat wordt de allereerste 'Q-Pop'.

Tijdens deze wervelende spektakelshow van Qmusic kunnen duizenden muziekliefhebbers dansen en feesten op de grootste Q-hits die live door hun favoriete artiesten - uit binnen- én buitenland - gebracht worden. En dat een hele avond lang! Q-dj Vincent Fierens kaapte vanmorgen de ochtendshow van Maarten & Dorothee om het feestelijke nieuws live tijdens een 'persconferentie' vanuit het Sportpaleis met de Q-luisteraars te delen.

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Qmusic omarmt elke dag opnieuw de grootste hits van de strafste artiesten. En dat gaan we op 26 november in het Sportpaleis ook heel erg letterlijk doen tijdens de eerste editie van 'Q-Pop'. Samen met 18.000 luisteraars en een 15-tal grote namen uit binnen- en buitenland zullen we een spetterende show neerzetten die we tijdens onze brainstorms alvast omschrijven als ‘Hollywood aan de Schelde’. Verwacht dus glitter, glamour, spektakel, live-muziek en héél veel hits. We zijn enorm blij dat we, na een uitverkochte Foute Party en de honderdduizenden bezoekers aan het Q-Beach House, opnieuw de rode loper mogen uitrollen voor onze luisteraars in de meest iconische concertzaal van het land.'

Welke kleppers tijdens 'Q-Pop' het dak van het Sportpaleis zullen blazen, wordt binnenkort bekendgemaakt. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 september verklappen Maarten & Dorothee (6.00-10.00 uur) en Vincent Fierens (16.00-19.00 uur) alvast de eerste namen uit de line-up. Tickets voor de allereerste editie van 'Q-Pop' zijn vanaf vrijdag 23 september om 8.00 uur beschikbaar.