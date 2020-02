Qmusic matcht 17.000 singles tijdens de Q-MasQuerade

Foto: Qmusic © DPG Media

Het begon met bijna 20.000 singles die een vragenlijst invulden, samengesteld door relatie-experten. Daaruit kwamen 300 top matches, die op Valentijn, vrijdag 14 februari, uitgenodigd werden op de tweede Q-MasQuerade in Hasselt waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten.

De vrijgezellen kregen er een masker op met daarin een chip, die geprogrammeerd was om hun match te herkennen. Als hun match voor hen stond, lichtte het masker groen op.



Uit de vragenlijst kwamen ook 16.700 andere singles met potentiële matches. Zij kunnen hun matches voor het eerst digitaal ontdekken via een persoonlijke link. Bij wederzijdse interesse krijgen ze elkaars gegevens te zien en kan het daten beginnen.



Qmusic heeft dus in totaal 17.000 singles een Valentijnscadeau gegeven. “Na het succes van vorig jaar wilden we singles opnieuw een handje helpen op Valentijn”, vertelt een enthousiaste Qmusic-dj Maureen Vanherberghen. “Nu maar hopen dat de 17.000 singles de man of vrouw van hun leven vinden dankzij de Q-MasQuerade, maar evengoed kan het een soulmate of een nieuwe vriend of vriendin zijn.”





Enkele weetjes over de 17.000 singles van de Q-MasQuerade:

De top 3 van de meest voorkomende voornamen bij de vrouwen: Sarah (152), Laura (146) en Sofie (133).

De top 3 van de meest voorkomende voornamen bij de mannen: Tom (110), Thomas (106) en Kevin (81).

De meesten komen uit de provincies Oost-Vlaanderen (27,%), gevolgd door Antwerpen (26,1%). Vlaams-Brabant sluit de top 3 af (16,9%).

De top 3 van de steden met de meeste singles: Leuven (410), Dendermonde (196) en Lebbeke (78).

1 op 3 vrouwen (33%) heeft een tattoo, bij de mannen is dat 1 op 5 (20%).

1 op 5 vrouwen (20%) heeft een piercing, bij de mannen is dat 4%.

Bijna de helft van de mannen scheert het gezicht glad (47%). 1 op 3 mannen houdt het bij een stoppelbaard (33%) en slechts 0,1% draagt enkel een snor.

Bruin is de meest voorkomende haarkleur bij de mannen, gevolgd door blond en zwart. En dat is hetzelfde voor de vrouwen.



Lees ook: