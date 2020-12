Qmusic, Joe en Willy duiken de kerst- en eindejaarsperiode in

De radiozenders van DPG Media brengen de luisteraars de komende weken volop in kerst- en eindejaarsstemming met speciale radio-uitzendingen, ontelbaar veel kerstnummers en heel wat 'foute' muziek.

Bij Qmusic zetten Maarten & Dorothee het nieuwe jaar 'fout' in. Joe-dj's Sven & Anke tellen af naar 2021 met een grote eindejaarsshow. En bij Willy is er een dosis gitaargeweld op kerstdag met de 'Staalhard 100'. Voor ieder wat wils.

Maarten & Dorothee sluiten het jaar af met de beste 'foute muziek'

Met 'Van Fout Naar Nieuw' zetten Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe de overgang van oud naar nieuw in op donderdag 31 december vanaf 20.00 met heel wat 'foute muziek'. 'Oudejaarsavond zal dit jaar anders dan anders zijn, maar er zijn nog zekerheden. We zetten de traditie verder en tellen voor het vijfde jaar op rij met de Q-luisteraars af 'Van Fout Naar Nieuw'. De beste 'foute muziek' om het nieuwe jaar mee te starten', aldus Maarten & Dorothee. Ook de nacht kleurt helemaal 'fout' tijdens 'De Foute Nacht', ondertussen een vaste waarde op Qmusic. Tot 7.00 uur horen de luisteraars non-stop de foutste nummers.

In de kerstvakantie, van maandag 21 tot en met donderdag 31 december, horen de Qmusic-luisteraars de 'Q-Top 1000'. Qmusic-dj’s Sean Dhondt, Jolien Roets en Felice Dekens zetten de 1000 beste platen aller tijden op een rijtje. Staat 'Hoe Het Danst' van Marco Borsato, Armin Van Buuren en Davina Michelle opnieuw op nummer 1? Dat kunnen de luisteraars nog bepalen door te stemmen op hun favoriete nummers via Qmusic.be en in de Q-app.

Op kerstavond, donderdag 24 december, vieren Qmusic-dj's Jana De Wilde en Elien D'hooge van 18.00 uur tot middernacht samen met de luisteraars Kerstmis tijdens 'Vrienden van de Vierentwintigste'. Ze zorgen niet alleen voor de beste muziek, maar ook voor cadeautjes onder de kerstboom. Het nieuwe jaar wordt bij Qmusic ingezet met een speciale uitzending op nieuwjaarsdag van 9.00 tot 21.00 uur, waarin de Qmusic-dj's samen met tal van bekende Vlamingen en luisteraars vooruitkijken naar 2021. Op zaterdag 2 januari presenteert Vincent Fierens van 10.00 tot 13.00 uur de 'Q-Top 40 Best Of 2020' met de 40 beste hits uit 2020.

Een Joe-kroket met kerst en in '13 Kwartieren Plezier' naar 2021 met Sven & Anke

'We willen met Joe heel Vlaanderen de mooiste kerst geven! En dat doen we met kroketten voor iedereen, want iedereen heeft recht op heerlijke kroketjes dit jaar. En natuurlijk zorgen we ook voor op en top kerstmuziek bij Joe.' Zo vat Anke Buckinx de laatste dagen bij de zender samen. Nog tot donderdag 24 december geven de Joe-dj's prijzen uit de 'Kerstkrokettenmuur' weg én telkens ook een zak kroketten voor iedereen die op zender te horen.

Op donderdag 24 december presenteren Raf Van Brussel en Rani De Coninck van 13.00 tot 18.00 uur 'Tussen de soep en de kroketten'. 'We beseffen dat het kerstfeest er dit jaar anders zal uitzien, maar we helpen onze luisteraars graag bij last-minute problemen in de keuken. Ook wijnkenner Alain Bloeykens en topchef Roger Van Damme staan paraat met kooktips', vertellen Raf & Rani. Bovendien maken luisteraars met kerst kans op één van de unieke Joe-kroketten gemaakt door chefs Roger Van Damme en Seppe Nobels en geleverd door Joe-dj Jan Bosman.

Op de laatste dag van het jaar tellen Sven Ornelis en Anke Buckinx vanaf 21.00 af naar 2021 tijdens een speciale eindejaarsshow met maar liefst '13 Kwartieren Plezier' na elkaar. 'We doen al het hele radioseizoen een 'Kwartier Plezier' om kwart voor 10. Wel nu gaan we onze luisteraars overladen met de allerleukste party muziek om 2020 definitief buiten te sjotten', vertelt Sven.

Op de eerste dag van het jaar presenteren Joe-dj's Kenneth Stevens en Heidi Van Tielen tussen 12.00 en 18.00 uur 'De Ellebogenshow', vol nieuwjaarswensen van de Joe-luisteraars.

Willy-bende giet muzikale ontdekkingen van 2020 in 10 uur radio

In de '10 van 2020' laten de 10 Willy-dj’s vanaf maandag 21 tot en met woensdag 30 december tussen 16.00 en 17.00 om de beurt hun 10 muzikale parels van het afgelopen jaar los op de luisteraars. Op donderdag 31 december zetten ze al die uren achter elkaar, zodat de Willy-luisteraars 10 uur lang kunnen terugblikken op de beste muziek van het voorbije jaar.

Dat kerst er dit jaar wat anders uitziet, heeft bij radiozender Willy niets met het virus te maken, maar wel met de 'Staalhard 100'. Op vrijdag 25 december blazen Willy-dj's Andries Beckers en Sofie Engelen de kerststal omver en loodsen ze de luisteraars door 100 platen gitaargeweld.

Non-stop kerstmuziek op digitale zenders 'Joe Christmas' en 'Q-Xmas'

Wie niet genoeg kan krijgen van kerstmuziek kan 24 op 24 blijven luisteren naar de digitale zenders 'Joe Christmas' en 'Q-Xmas' met de allerleukste kerstnummers. Joe Christmas is te beluisteren via Joe.be en in de Joe-app. Afstemmen op Q-Xmas kan via Qmusic.be en in de Q-app.