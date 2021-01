Qmusic-dj Maarten Vancoillie wordt voor de derde keer vader

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

Maarten Vancoillie had vrijdag leuk nieuws te vertellen in de Qmusic-ochtendshow. Maarten en zijn vriendin Kristien zijn in verwachting van hun derde kindje. Zoontje Leon en dochtertje Ella mogen in augustus dus een broertje of zusje verwelkomen.

'Mijn vriendin en ik krijgen dus een derde kindje in augustus. Gisteren hadden we de resultaten van de NIPT-test, waarbij er van alles wordt getest, en dan kan je het ook vertellen aan andere mensen. Dan wil je het natuurlijk van je hart. Ook aan de luisteraars van de ochtendshow natuurlijk, want ik wilde het heel graag delen met jullie allemaal', aldus Maarten.

Aangezien zijn Bonnie en Bompa nog niet op de hoogte waren, belde Maarten hen eerst op om het nieuws te vertellen: 'Amai seg, dat is flink. Proficiat! Als het derde zo goed mag zijn als de twee anderen, dan is dat fantastisch, hé', klonk het bij Bonnie en Bompa. Maarten belde ook even zijn Oma op, die door het dolle heen was: 'Amai, proficiat! Een blije verrassing.'



