Qmusic-dj Jolien Roets bevallen van eerste kindje: zoontje Idris Mehdi

Qmusic-dj Jolien Roets en haar vriend Hakim zijn op woensdag 21 april de trotse ouders geworden van zoontje Idris Mehdi. Het is hun eerste kindje. Idris Mehdi stelt het goed, meet 48 centimeter en weegt 3 kilogram.

Jolien en Hakim genieten volop van de geboorte van hun zoontje. Jolien: 'Met evenveel gevoel voor drama als zijn mama en even ongeduldig als zijn vader achter een L in het verkeer, is Idris Mehdi wat vroeger dan verwacht geboren, maar alles gaat opperbest met ons. Zo voor de eerste keer ouder worden doet wel echt iets met een mens. Op dit moment sukkelen we ons heerlijk door de eerste dagen en lachen we veel. En Idris is een prachtige, kleine prins.'