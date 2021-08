Q-dj Maarten Vancoillie verwelkomt dochtertje Pippa

Heuglijk nieuws: Q-dj Maarten Vancoillie en zijn partner Kristien zijn vandaag, donderdag 5 augustus, de trotse ouders geworden van een dochtertje Pippa. Dat kondigde Maarten zelf aan via zijn Instagrampagina.

Pippa is hun derde kindje en het kleine zusje van Leon en Ella. Papa Maarten en mama Kristien genieten in alle rust van de uitbreiding van hun gezin.

Fiere papa Maarten: 'Ik ben superblij. Mama en Pippa stellen het goed. En mijn twee andere kinderen zijn content dat de baby eindelijk geboren is. Ik focus me even op het papa zijn.'

Q-dj Vincent Vangeel vervangt Maarten in de ochtendshow

Terwijl Maarten de komende weken geniet van zijn pasgeboren spruit, vervangt Q-dj Vincent Vangeel hem vanaf maandag 16 augustus in de ochtend tussen 6.00 en 10.00 uur als side-kick van Dorothee Dauwe. Leuk weetje: Dorothee en Vincent moeten de komende weken maar één wekker zetten in de ochtend, want het duo vormt naast de radiovloer ook al 11 jaar een koppel.

'Terwijl Maarten thuis geniet van zijn gezin, hou ik met mijn gezin - het is te zeggen mijn lief - de ochtendshow recht. Vincent komt mij uit de nood helpen zolang Maarten vaderschapsverlof heeft. En dat kwam eigenlijk nog goed uit ook: Vincent is radio-dj, hij woont bij mij thuis dus we kunnen carpoolen en in tegenstelling tot Maarten luistert hij wél naar wat ik zeg', lacht Dorothee.

'En nóg een voordeel: ik ben het vroege opstaan al gewoon. Voor mij is om 6.00 uur beginnen een makkie. Da's zelfs uitslapen voor mij want normaal gezien presenteer ik tussen 4.00 en 6.00 uur, nog vóór de ochtendshow', vult Vincent aan.

En ook Maarten zelf ziet het helemaal goed komen: 'Het is extra fijn als je weet dat de ochtendshow van Q in supergoeie handen is. Dorothee en haar lief Vincent gaan dat fantastisch doen. Ik ben heel blij dat zij de start van het nieuwe seizoen van Q aftrappen.'

Vanaf maandag 16 augustus trappen Dorothee en Vincent het nieuwe radioseizoen dus in gang en en dat doen ze onder andere met de vertrouwde quiz ‘Verdubbel Je Loon in 60 seconden’. Elke weekdag maakt een luisteraar kans om zijn of haar maandloon eenmalig te verdubbelen bij het Qmusic-ochtendduo door in 60 seconden tien vragen correct te beantwoorden. Iedereen kan zich vanaf nu inschrijven via Qmusic.be.