'Puur Hypothetisch': Fien Germijns op zoek naar geniale antwoorden op dwaze vragen

Hoe kom je in de Bijbel? En hoe ziet de landing op Mars eruit? Fien Germijns zoekt het uit in 'Puur Hypothetisch', de gloednieuwe podcast van Studio Brussel.

In 'Puur Hypothetisch' bedenkt Fien, samen met haar vaste club van zeveraars, Serine Ayari en Bert Janssens, iedere week een geniaal antwoord op een dwaze vraag. Elke week is er ook één special guest. Bockie De Repper bijt de spits af.

In de eerste aflevering gaan Fien, Serine en Bert samen met Bockie De Repper op zoek naar een antwoord op de vraag: 'Je wordt teruggestuurd in de tijd met als doel zo vaak mogelijk in de Bijbel te komen. Hoe doe je dat?'

'Puur Hypothetisch' is vanaf nu te beluisteren via de StuBru-app en ook te bekijken op het YouTube-kanaal van Studio Brussel.

Komen de komende weken nog langs: Bart Cannaerts, Jennifer Heylen, Xander De Rycke, Viktor Verhulst en Charlotte Timmers.

Fien Germijns: 'Sinds ik 'Puur Hypothetisch' aan het opnemen ben, is mijn leven veranderd. Ik ben al tien kilo afgevallen. Van het lachen.'

Serine Ayari: 'Dankzij Puur hypothetisch kan ik ongeremd buiten de lijntjes denken.'

Bert Janssens: 'Ik kijk er erg naar uit. Ze noemen me niet voor niets 'Bert hypothetisch Janssens'.'