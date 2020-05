Publiek of geen publiek bij 'Switch'?

Foto: Eén - © VRT 2018

Vanaf 6 juni wordt het nieuwe seizoen van 'Switch', de zomerse quiz onder leiding van Adriaan Van den Hoof, opgenomen. Tegenwoordig vinden er veel opnames plaats zonder publiek, maar mensen kunnen nu toch een plekje reserveren in de studio van 'Switch'.

Dat betekent echter niet dat wie een stoeltje reserveert, ook effectief zeker is van zijn of haar plaats. 'Reservaties zijn onder voorbehoud', laat VRT-woordvoerder Hans Van Goethem weten. 'Als de veiligheidsraad het toelaat, verwelkomen we in beperkte mate publiek bij 'Switch', anders niet. Momenteel is het nog te vroeg om daar een concreet cijfer op te plakken', besluit hij.



Bron: Het Nieuwsblad