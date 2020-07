Proximus en Eleven Sports tekenen overeenkomst voor vijf seizoenen Belgisch voetbal

Proximus heeft een akkoord bereikt voor de distributie van de nieuwe Pro League-kanalen van Eleven Sports, met de live-uitzending van alle Belgische voetbalwedstrijden in de Jupiler Pro League en 1B op al hun schermen via Pickx, en dit voor de komende vijf seizoenen.

Dit nieuwe distributieakkoord met Eleven komt bovenop de rechten op alle wedstrijden van de UEFA Champions League en de verdeling van de bestaande Eleven Sports-zenders, die de grootste Europese voetbalkampioenschappen en tal van internationale competities uitzenden. Proximus-klanten kunnen zo vanaf het begin van het nieuwe seizoen blijven genieten van een zeer uitgebreid sportaanbod via All Sports, waarvan de prijs ongewijzigd blijft.

Vanaf augustus 2020 worden de drie nieuwe zenders van Eleven Sports die voorbehouden zijn voor het Belgische voetbal, toegevoegd aan het All Sports-aanbod van Proximus. Ze zijn beschikbaar op de kanaalnummers 111, 112 en 113.

Dankzij deze overeenkomst kunnen Proximus-klanten de hele Jupiler Pro League en de afdeling 1B, maar ook de Women's Super League, de Supercup en de Proximus eProleague de komende vijf seizoenen op de voet blijven volgen. Wat het internationale voetbal betreft, kunnen ze ook volgend seizoen rekenen op de drie bestaande zenders van Eleven Sports, die de grootste Europese voetbalcompetities uitzenden waarin de meeste van onze Rode Duivels actief zijn (de Spaanse Liga met Eden Hazard en Thibaut Courtois, de Italiaanse Serie A met Romelu Lukaku en Dries Mertens, de FA Cup met Kevin De Bruyne of de Bundesliga met het trio Meunier, Witsel en Thorgan Hazard). Daarbij komen nog tal van prestigieuze internationale competities, zoals de NBA, de NFL en de UFC.

De UEFA Champions League zal nog altijd exclusief op Proximus Sports integraal te bekijken zijn. Dit sportaanbod zal beschikbaar zijn op alle schermen dankzij het Pickx-platform.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports Belgium & Luxemburg en Head of Acquisitions Eleven Sports Group: 'Dit akkoord ligt in het verlengde van het strategische partnerschap dat Eleven is aangegaan met Proximus vanaf de lancering van de kanalen van Eleven in 2015. Sindsdien is het aanbod van Eleven alleen maar gegroeid, met het Belgische voetbal als nieuwste aanwinst. We zijn er dan ook erg trots op dat we deze nieuwe kanalen kunnen delen, maar ook dat we een partnerschap rond e-sport hebben.'

'Met Pickx wi Proximus de meest relevante content op een eenvoudige en aantrekkelijke manier naar onze klanten brengen. We zijn dan ook blij met deze overeenkomst, die ons de mogelijkheid biedt om onze voetbalklanten via het Proximus All Sports-aanbod het beste van het Belgische voetbal en de grootste Europese competities te bekijken. We zijn ook blij dat we de e-sport in België verder kunnen ontwikkelen met de Proximus eProleague, die zal worden uitgezonden op Eleven Sports', vertelt Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer van Proximus.