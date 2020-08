Proximus en Disney+ bundelen de krachten vanaf 15 september

Goed nieuws voor de fans van Disney en de klanten van Proximus. Disney+ komt op 15 september naar ons land en Disney gaat daarbij samenwerken met Proximus.

In het kader van deze samenwerking zullen klanten met All Stars en All Stars & Sports een jaar lang toegang krijgen tot Disney+ als onderdeel van hun pack. Klanten kunnen van de Disney+ ervaring genieten op de meeste mobiele apparaten en geconnecteerde schermen, zoals spelconsoles, streaming media players en smart tv's, én rechtstreeks via de nieuwe Android tv-decoder van Proximus.

Een unieke kijkervaring en exclusieve content

Proximus kondigt vandaag een gloednieuwe overeenkomst aan met Disney's Direct-to-Consumer & International segment met het oog op de lancering van Disney+ in België op 15 september. Dankzij de samenwerking voorziet Proximus voor zijn nieuwe en bestaande All Stars en All Stars & Sports-klanten 12 maanden lang toegang tot de streamingdienst als onderdeel van hun pack. Disney+ biedt jong en oud een nieuwe manier om te genieten van de bijzondere verhalen van haar iconische entertainmentmerken, waaronder Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic, maar ook een exclusieve en unieke programmatie van speelfilms, series, documentaires en short-form content die exclusief voor de dienst werden gemaakt.

Met Disney+ krijgen klanten toegang tot een kwalitatieve kijkervaring zonder reclame, tot vier simultane streams, onbeperkte downloads op maximaal tien apparaten, gepersonaliseerde aanbevelingen en de mogelijkheid om zeven verschillende profielen in te stellen, waaronder Kids-profielen met een gemakkelijke kindvriendelijke interface waardoor kinderen eenvoudig kunnen navigeren in content die geschikt is voor hun leeftijd. Abonnees kunnen van de Disney+ ervaring genieten op de meeste mobiele apparaten en geconnecteerde tv-toestellen, zoals spelconsoles, streaming media players, en smart tv's, én rechtstreeks via de nieuwe Android tv-decoder van Proximus. Vanaf 15 september kunnen Proximus-klanten met een andere decoder die All Stars of All Stars & Sports activeren, hun huidige decoder zonder meerkost omruilen voor de nieuwe Android tv-decoder van Proximus.

'Ik ben bijzonder trots op deze overeenkomst met Disney+. Met onze strategie #inspire2022 willen we innoveren en groeien door partnerships uit te bouwen en relevante content op een eenvoudige en aantrekkelijke manier naar onze klanten te brengen via ons tv-platform Proximus Pickx. Door als enige telecomoperator in België de streamingdiensten van Disney+ rechtstreeks via de Android tv-decoder aan te bieden, geven we onze klanten een unieke kans Disney-ervaringen bij hen thuis te beleven, en wel op alle schermen. Denk maar aan de Star Wars-saga, Finding Nemo, de Avengers en nog veel meer, waardoor de hele familie verzekerd is van urenlang kijkplezier', aldus Jim Casteele, Chief Consumer Market Officer van Proximus.