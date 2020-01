Professionele dansers kunnen zich inschrijven voor nieuwe 'Dancing With The Stars'

Foto: © VIER 2019

In 'Dancing With The Stars' ontpopten al vele bekende Vlamingen zich tot professionele dansers. Zo werden Julie Vermeire en haar danspartner Pasquale het afgelopen seizoen gekroond tot het beste danskoppel.

Na het grote succes van het programma, werkt VIER momenteel aan een vervolg. Daarvoor doet de zender een oproep naar nieuwe pro-dansers. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

In een oproep op Facebook laat VIER weten op zoek te zijn naar een nieuwe lichting getalenteerde dansers voor het nieuwe seizoen van 'Dancing With The Stars'. Zij zullen een verse lading bekende gezichten begeleiden in hun dansavontuur. Dit betekent niet dat de vertrouwde gezichten uit de afgelopen twee seizoenen zullen verdwijnen. 'Maar het is altijd mogelijk dat sommigen van hen op dat moment met andere projecten bezig zijn', reageert Barbara Salomon, woordvoerder bij VIER in Het Laatste Nieuws. 'Elk seizoen lanceren we daarom een oproep voor nieuwe pro-dansers, om eventuele onbeschikbaarheden op te vangen. Bovendien kan het mogelijk zijn dat we voor volgend seizoen meer pro-dansers nodig hebben.'

VIER is op zoek naar naar latin-ballroom dansers met ruime ervaring én met vaardigheden in andere dansstijlen. Ervaring met choreograferen en conceptueel denken is daarbovenop een must. Wie graag auditie wil doen, kan zich online inschrijven.

Bron: Het Laatste Nieuws