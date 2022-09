Proef en beleef de 80s bij Nostalgie

De 80s zijn actueler dan ooit. De komende weken kan je ze bij Nostalgie proeven en beleven met de '80s Top 880', straffe radio- en videocontent en een niet te missen 80s party in Café Local.

Zowel boomers als tieners genieten dezer dagen van 'Stranger Things' op Netflix en van 'Top Gun' in de bioscoop. Bij de kapper verschijnen de mullets opnieuw en in fashion of op TikTok zijn de 80s alomtegenwoordig. Kortom: THE 80s ARE HERE.

In de Nostalgie playlist zijn de 80s classics een vaste waarde. Vanaf dinsdag 27 september kunnen fans stemmen op hun 8 favoriete nummers voor de '80s Top 880'. In aanloop naar die lijst zetten we vanaf dinsdag ook elke dag een 80s jaar centraal. De lijst zelf start op vrijdag 7 oktober.

Jo Nachtergaele, station manager Nostalgie: 'Tijdloze muziek voor alle generaties is de core van wat wij doen bij Nostalgie. Voor de 80s hebben we, bovenop die geweldige 'Top 880', nog eens zoveel eigentijdse trends erbij. Van fashion, design en TikTok tot de series en films waar we graag naar kijken. Zowel op radio als op onze socials brengen we graag de 80s naar vandaag. The 80s are here. We nodigen graag iedereen uit; niet alleen om te luisteren maar ook om samen met ons de 80s te vieren op een schitterende party op zaterdag 15 oktober in Café Local in Antwerpen.'

Stemmen voor de 80s van dinsdag 27 september tot en met donderdag 6 oktober. De '80s Top 880' zelf hoor je van 7 tot en met 14 oktober.