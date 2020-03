Pro League wijst rechten Belgische voetbal 2020-2025 definitief aan Eleven Sports toe

Het belangrijkste deel van de vergadering van vandaag behandelde uiteraard de gezondheidscrisis waar ons land vandaag mee te kampen heeft.

Toch officialiseerde de Raad van Bestuur van de Pro League vandaag ook het akkoord met R. Antwerp FC. Daarmee worden de mediarechten van de Pro League voor de periode 2020-2025 nu definitief, collectief én exclusief toegekend aan Eleven Sports. Vandaag is er reeds een conference call gepland tussen het management van de Pro League en Eleven Sports om het akkoord voor de uitbating van de mediarechten van de komende vijf seizoenen, conform de tender, te finaliseren.

De Algemene vergadering van de Pro League van 12 februari kende de mediarechten (1A, 1B, Super Women’s League, Crocky Cup en Supercup) voor de periode 2020-2025 toe aan Eleven Sports en sloot een akkoord over de verdeelsleutel voor de komende cyclus. KAA Gent en R. Antwerp FC tekenden toen echter verzet aan, respectievelijk wegens de keuze voor de rechtenhouder en uit onvrede met de verdeelsleutel.

De Pro League kon op 17 februari een akkoord sluiten met Ivan De Witte, voorzitter van KAA Gent. Na intensief maar constructief onderhandelen werd op 13 maart een akkoord gevonden met R. Antwerp FC. Het akkoord met R. Antwerp FC betekent geen wijziging in de definitie van de G5. Het zet wel in op sportieve ambities en prestaties van de clubs. Zo zullen clubs uit de K11 die Play Off 1 bereiken, financieel sterker beloond worden.

CEO Pierre François reageert opgetogen: 'Het waren intense onderhandelingen, maar het Belgische profvoetbal komt hier als geheel sterker uit. De uitkomst van de gesprekken betekent niet dat er een akkoord op maat van R. Antwerp FC is uitgewerkt; we hebben een overeenkomst kunnen uitwerken die, dankzij een verhoogde solidariteit van de G5, belonend zal werken voor K11 clubs die ambitie koppelen aan resultaten. Ik wil de voorzitters Bayat en Croonen bedanken voor de steun die zij gedurende de onderhandelingen betekend hebben. Zonder de solidariteit van de G5-clubs, die voorzitter De Witte mee gegarandeerd heeft, zou het akkoord met de K11 clubs en R. Antwerp in het bijzonder, niet mogelijk geweest zijn. Ik wil in het bijzonder de heren Vincent Mannaert en Luciano D’Onofrio bedanken met wie ik deze onderhandelingen heb gevoerd. Zonder hun constructieve houding was dit akkoord niet mogelijk geweest.'

Het akkoord met R. Antwerp FC betekent de definitieve bevestiging van de collectieve toekenning van de mediarechten van de Pro League aan Eleven Sports. Alle competities van de Pro League zullen de komende vijf jaar te zien zijn op de kanalen van Eleven Sports. Deze exclusieve toewijzing geeft de Pro League de kans om al haar competities verder te ontwikkelen en zo de attractiviteit van het Belgische voetbal in de media en bij de fans te verhogen.

Leander Monbaliu, Directeur Mediarechten van de Pro League is erg tevreden met het partnerschap: 'De overeenkomst tussen de Pro League en Eleven Sports is uniek in Europa en heeft alles in zich om de manier waarop we voetbal bekijken en beleven naar een hoger niveau te tillen. De Belgische voetbalfan zal de komende jaren het voetbal van dichterbij dan ooit beleven.'

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'De beslissing van de Pro League is voor Eleven Sports een nieuwe, belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de zender. We zijn bijzonder enthousiast om mee te kunnen bouwen aan de toekomst van het Belgische voetbal. Met ons project hebben we de ambitie een sterke band te creëren met de Pro League, de clubs én de fans. We willen de komende vijf jaar de Pro League ondersteunen bij het creëren van een sterk merk, de clubs helpen bij het vergroten van hun bereik en de fans – op alle platformen – een nieuwe fan-beleving bieden die 100% gewijd is aan het Belgische voetbal, 24/24, 7/7. Ik wil tenslotte de Pro League en de clubs nadrukkelijk bedanken voor de inspanningen die de voorbije weken werden geleverd, om àlle clubs achter ons ambitieuze project te scharen en dit, in ook voor het voetbal, bijzonder moeilijke tijden.'



Lees ook: