Powervrouwen halen hun gereedschap boven in 'Lady Bouwers'

'Men, step aside!' Na het succes van 'Lady Truckers', dat elke week gemiddeld 493.000 kijkers trekt - 311.000 voor de afleveringen op maandag en nog eens 182.000 voor de herhalingen (live+uitgesteld) - vult VTM 2 het scherm met 'Lady Bouwers' als opvallende nieuwe opvolger.

Vanaf 4 mei om 21.40 uur trekken straffe vrouwen erop uit met de camionette om hun handen uit de mouwen te steken in een geheel nieuwe arena: de bouwsector. In het grootste mannenbastion van de arbeidsmarkt zijn zij de uitzondering. Van de 200.000 bouwvakkers in België is maar 1% vrouw. 'Lady Bouwers' volgt buitengewone powervrouwen met elk een eigen specialisatie, van elektriciteit tot dakwerken en metselen. En één ding hebben ze gemeen: de liefde voor hun vak.

Als kampioenen van de bouw gaan ze voor hun passie en moeten ze niet onderdoen voor de mannen. Deze inspirerende vrouwen hanteren forse voorhamers, goochelen met een truweel en bedienen slijpmachines. Ze zijn getalenteerd, stoer, onverschrokken en brengen een vrouwelijke stem in beroepen die anders door mannen gedomineerd worden. Ze vertellen over hun bijzondere job, over het reilen en zeilen op de werf en het vrouw-zijn in een mannenwereld.

Tussen de 'Lady Bouwers'-bende zit zelfs één duo: Claudia (28 jaar) uit Leopoldsburg en Jolien (29 jaar) uit Lommel. Claudia is zaakvoerder van haar eigen bedrijf dat gespecialiseerd is in steentapijt, gietvloeren, chapewerken en schilderwerken. Ze is niet alleen de baas, maar trekt elke dag ook zelf naar de werf samen met haar collega en goede vriendin Jolien. Bij het plaatsen van vloeren is nauwkeurigheid en proper werken heel belangrijk en het duo is op dat vlak op het randje af van perfectionistisch: 'Een vrouwenhand is een gouden hand. Nauwkeuriger en niet vies van het vuile werk.'

Nog op de werf in de eerste aflevering:

Rachel 'De Lachebek' - Loodgieter - 31 jaar - Antwerpen - 2 jaar Lady Bouwer

Rachel is loodgieter en werkt vooral in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, en rusthuizen. Samen met haar collega, kameraad en mentor Marc installeert of herstelt ze sanitair en buizen. Rachel is een opgewekte vrouw die van zwanzen en gezelligheid houdt.

Rachel: 'Ik mocht van mijn papa op mijn twaalfde geen bouwopleiding starten, en mijn tweede keuze om schoonheidsspecialiste te worden mocht ook niet. En nu ben ik een schminkpop in den bouw!'

Marleen 'De Rosse Pussy' - Metser - 48 jaar - Dessel - 30 jaar Lady Bouwer

Marleen is al 30 jaar metser. Ze is luid, volks, goedgezind en niet bang van plagerijen met haar mannelijke collega’s. Ze staat haar mannetje op de werf en voelt zich nog lang niet versleten.

Marleen: 'Metsen is niet alleen stenen op elkaar zetten, daar komt wat bij kijken. Je moet je kop erbij houden. Het is ook fysiek werk, elke dag een powertraining.'

Gitte 'De Junior' - Elektricien - 22 jaar - Deurne - half jaar Lady Bouwer

Gitte werkt als elektricien. De ene keer gaat ze herstellingen doen bij klanten, de andere keer moet ze een heel elektriciteitsnetwerk trekken en aansluiten op een nieuwbouwwerf. Gitte is een bubbly jong meisje en vindt dat ze nog veel moet leren, maar is heel gedreven.

Gitte: 'De toiletcabines op sommige werven zijn echt wel degoutant om naar de wc te gaan. Iedereen kan die toiletten gebruiken want er zit geen slot op. Dat is écht een probleem, zeker voor vrouwen.'

'Lady Bouwers', vanaf 4 mei elke dinsdagavond om 21.40 uur bij VTM 2.