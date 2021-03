Pommelien Thijs wint Nickelodeon Kids' Choice Award voor Favoriete Ster België

De winnaar in de categorie Favoriete Ster BelgiŽ voor de Nickelodeon Kids' Choice Awards is Pommelien Thijs. Zij laat hiermee collega's als Celine Dept & Michiel Callebaut en Karen Damen achter zich.

De titel Favoriete Ster Nederland gaat naar niemand minder dan NikkieTutorials. Zij verslaat hiermee onder andere Eloise van Oranje en Nienke Plas. Daarnaast kunnen de fans van FOURCE opgelucht ademhalen, want zij zijn uitgeroepen tot Beste Fan Squad Nederland & België. Zij wonnen in deze categorie van onder andere Spaze en Belgian Crew. De 'Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021' vinden vanavond live plaats in Los Angeles en zijn zondag 14 maart om 18.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Belgie.

Voorafgaand aan de bekendmaking vroeg Nickelodeon aan de genomineerde sterren van dit jaar waar zij middenin de nacht voor wakker gemaakt konden worden. NikkieTutorials, die aangaf dol op saté te zijn, werd door Spongebob op een hotelkamer verrast met een heerlijke satéfontein en natuurlijk de felbegeerde oranje Nickelodeon blimp. Pommelien en de jongens van Fource wilden beiden wel wakker gemaakt worden om een optreden te geven. Hoewel ze het nu nog even met een kartonnen publiek moest doen, werd Pommelien tijdens een badkameroptreden verrast door haar collega Jaap Reesema en de award. FOURCE mocht ondertussen in een theater virtueel optreden voor hun fans.

Naast de verrassingen voor de drie winnaars werd Eloise van Oranje dit jaar in het zonnetje gezet. Zij ontving afgelopen week de iconische Nickelodeon slijmdouche omdat ze zich in het afgelopen jaar als nieuwe online ster sterk heeft weten neer te zetten door op positieve wijze een grote achterban op te bouwen. Ze is hiermee niet alleen een inspiratie voor haar fans, maar ook voor opkomende content creators en jonge meiden.

De Nickelodeon Kids' Choice Awards 2021 vinden zaterdagavond live plaats in Los Angeles. Wie er met de internationale prijzen vandoor gaat, zie je, net als de hilarische sliming video van Eloise, morgenavond 14 maart om 18.30 uur op Nickelodeon in Nederland en België.