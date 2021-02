Play4 zoekt kandidaten voor nieuw avontuurlijk programma

Voor een nieuw avontuurlijk televisieprogramma is Play4 op zoek naar duo's en solokandidaten die strategisch inzicht koppelen aan een flinke portie uithoudingsvermogen. Denken jij en je eventuele partner in crime dat je het hoofd ten allen tijde koel kunt houden?

Ben je in de maand mei 3 weken vrij om je in eigen land onder te dompelen in een zenuwslopend spel waarbij opgeven geen optie is? Dan zoekt Play4 jou! Inschrijven kan HIER!