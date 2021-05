Donderdag 27 mei ging Play4 als enige Vlaamse zender aan de haal met enkele mooie prijzen tijdens de uitreiking van de Promax Europe Awards. Die zetten jaarlijks het beste promotie-, marketing-, en designwerk in televisieland in de bloemetjes.

'De Bachelorette' kreeg een zilveren award in de categorie Non-Fictie. 'Bake Off Vlaanderen' werd tweede in de categorie Lifestyle.